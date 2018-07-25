Что они несут: самый полный словарь коучей

ВОРКШОП

Коллективное обучающее мероприятие.

ГРЕМЛИН

Плохие убеждения в наших головах. Если угодно, совокупность моделей поведения и чувств, которые отвечают за нежелание рискнуть и за сохранение постоянства образа жизни. Как только человек решает, что он будет что-то в своей жизни менять, — гремлины тут как тут. Боязнь неудачи, страх перед новым — типичные гремлины.

ДЕВЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ МАГНИТОВ

Методика, благодаря которой вы сможете понять, как наладить поставку значительного кеша в свой кошелек. Типа вроде как существует особое искусство осознанного создания богатства и достижения любых целей. Поймете «Девять ключей» — и станете магнитом, притягивающим процветание и успех.

ДРАКОН

Нечто огромное, неизведанное и потенциально опасное в вашей нелегкой судьбине. Дракона надо уметь определять — у разных людей это может быть выход на пенсию, подростковая драма в духе сэлинджеровских героев, да хоть менопауза.

КОУЧ

Умный человек, который научит вас жить как в сказке (и которому вы должны отдать свои деньги).

КОУЧ-ПОЗИЦИЯ

Случай, когда коуч безоговорочно верит в то, что все ресурсы, необходимые для достижения целей, у клиента уже есть. Когда коуч находится в коуч-позиции, он как бы растворяется в клиенте, полностью концентрируясь на его внутреннем мире.

МЕНТОР

Напыщенный коуч. Чрезвычайно солидный человек.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Форма коммуникации, которая по сути является ответной реакцией. Отзыв или отклик на те или иные проявления клиента. Любимая тема руководителей: боссов и шефов на коучинговых семинарах любят грузить именно историями про О. С.

ОТЫСКАНИЕ ОПЕКУНА

Тот момент, когда человек начинает рыскать в поиске наставника, который будет выдавать ему советы на любой случай жизни. К отысканию опекуна надо подходить вдумчиво, осознанно, готовить себя к этому поиску. Ведь только когда ученик готов, появляется мудрый учитель.

ПАТТЕРН

Основа привычки, рутинного действия человека. Устоявшаяся модель поведения или мышления, характерная для того или иного двуногого.

ПРОАКТИВНОСТЬ

Грубо говоря, жизнь без отмазок и отговорок. Ответственность за себя и свою жизнь, а не поиск причин происходящих с человеком событий в окружающих людях и обстоятельствах.

ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕРОЯ

Ох. Вот как: это — последовательности событий, которые, по всей видимости, существуют как в «реале», так и в мифах любой культуры. То есть понимание своего призвания, поиск главного учителя своей жизни, нахождение способа реализовать свое призвание и т. п.

РЕФРЕЙМИНГ

Изменение ракурса восприятия факта, явления или события, которое приводит к его переоценке.

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Понятие, которое применяется для обозначения человека, который может служить реальным образцом, примером следования тому или иному убеждению, принципу, воплощая его в своих действиях, поступках.

СЕССИЯ

Одна встреча в рамках коучингового взаимодействия.

СОМАТИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС

Метод, позволяющий углубить и более полно использовать связь между когнитивным и соматическим разумом. Если проще, то вот: принцип соматического синтаксиса заключается в том, что тело обладает информацией, мудростью и «мышечным» знанием. Шутка. Не проще, конечно.

СОФТ-СКИЛЛЗ

Словцо из внутрикоучинговой тусовки. Слабенький курс от хилого коуча. Магии не будет.

СПОНСИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Упражнение для саморазвития. При исполнении такого обязательно наличие партнера или «ангела-хранителя», который способен «видеть» весь ваш богатый потенциал и сопровождать вас по вашей линии времени.

СУПЕРВИЗИЯ

Анализ и обсуждение работы коуча опытным коучем (или, если угодно, супервизором). Включает анализ качества коучинга и/или оценку работы коуча на основе проявляемых коучем профессиональных компетенций. Коучинг, коучинг, коучинг!

СУПЕРВИЗОР

Коуч коучей.

СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Занятия, на которых обучающиеся активно воздействуют друг на друга, выступают как равноправные участники диалога, в котором ни один не присваивает себе права на обладание истиной. Основа коучинговой работы.

УДЕРЖАНИЕ СЛОЖНЫХ ЧУВСТВ

Работа над собой, разбитая на шесть шагов. 1. Определите ситуацию, в которой вы испытываете сложные чувства и, как следствие, не можете находиться в зоне совершенства. 2. Осознайте, кем являетесь (это всегда нелишне. — Прим. SNC). 3. Поймите, какие ресурсы вам могут помочь. 4. Вот сейчас будет красиво: позвольте энергии этих ресурсов свободно течь через себя из поля и дальше снова в поле. 5. Еще интереснее: чувствуйте, что вы чувствуете, ощущайте, что вы ощущаете. 6. Замечайте, какие изменения происходят в вашем восприятии и ощущениях.

ЦЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ

Цели, связанные с получением конкретных результатов (жизненных, профессиональных, деловых) благодаря активности самого человека, реализации его способностей и возможностей.

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

Цели, связанные с расширением способностей и возможностей человека.

ЦЕНТРИРОВАНИЕ

Комплекс упражнений, в процессе выполнения которых вы должны будете понять, где есть ваша зона совершенства (и что это).

Опубликовано в журнале SNC №109 — июль/август 2018.