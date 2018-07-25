Как пчёлка. Нижегородка знает, как собрать вкусный мёд

Фото из семейного альбома героиниКак пчёлка. Нижегородка знает, как собрать вкусный мёдНебольшой деревянный домик с резными наличниками и воздушной занавесочкой на окошке в сравнении с большим жилым на участке смотрится как игрушечный. Если не знаешь, ни за что не догадаешься о его предназначении. А между тем именно о нём грезила хозяйка Антонина КОННЫЧЕВА. Не спала ночами — так хотелось его придумать и построить. Чтобы потом видеть в нём волшебные целебные сны. Вкус мёда

Его — настоящий, благодатный, чуть терпкий — Антонина знала с детства: дед держал пасеку. Девочка просто не могла не видеть, насколько хлопотное это дело — разводить пчёл. Но именно любовь к мёду с годами пробудила у неё интерес и любовь к этому занятию.

— Летом нравится с ними работать, смотреть, как работают они, — сейчас, когда с момента полёта её первых пчёлок прошло 13 лет, Антонина Юрьевна говорит о них, как о малых детках, — с такой любовью. — Потом откачка мёда, потом нужно грамотно отправить семейки в зиму, чтобы не погибли. Зимой переживаешь за них — очищаешь снег, отпугиваешь синичек, прикрываешь, открываешь. Весной, когда они выходят из стужи, следишь, чтобы были здоровы. Слышу, как они шумят, и сама радуюсь, что пережили зиму… В любое время мне это интересно. Наверное, потому что доставляет удовольствие. Ну вот есть же у людей хобби. Кто-то на пенсии вышивает, кто-то выжигает, кто-то рисует. А я развожу пчёл.

Признаться, сравнение то ещё. Ведь вышивку или холст можно отложить в любой момент и заняться чем-то другим, а тут… Мы в ответе за тех, кого приручили. Слишком беспокойное хобби, трудоёмкое. Антонина Юрьевна со своими любимицами и сама каждый день как пчёлка. Но расставаться с ними не собирается. Напротив — всё время старается узнать и применить что-то новое. Сны на ульях

Её апидомик (минипасека), который задумала четыре года назад, стал очередным шагом в освоении неведомых территорий знаний.

— Я когда увидела его у одного из пчеловодов, просто загорелась, — рассказывает Коннычева. — Вот хочу — и всё! Мечтая о снах на ульях, прошерстила весь Интернет. Читала отзывы, показания и противопоказания, критику, научные статьи про апитерапию (кстати, сама Антонина Юрьевна по образованию фельдшер. — Авт.) А потом всю зиму чертила, просчитывала. Придумывала такую конструкцию, чтобы было удобно и безопасно работать, чтобы она красиво вписывалась в «интерьер» моего сада. Изобретать приходилось на ходу, потому что такого, как задумала я, ни у кого не видела.

И вот домик готов. Даже местный батюшка его освятил — исцеляйтесь с божьей помощью. Внутри на стенах — большие красивые платки, в уголочке — иконы. А самое главное, конечно, «кровати», внутри которых слышится пчелиное жужжание. Вы спите, а пчёлы дают вам новые силы, забирая болезни и усталость, взамен отдавая свои энергию и тепло.

Женщина признаётся: создавала апидомик для себя, своих родных, друзей. Но если сейчас кто-то просится к ней — поспать — не отказывает. При этом подчёркивает:

— Для меня это не бизнес. Во всяком случае, пока.

Свой домик она не рекламирует. Причины просты. Во-первых, хоть сон на ульях и практически безвреден, но и у него есть свои противопоказания — это Антонина Юрьевна как медик знает прекрасно. Во-вторых, к любому делу она привыкла подходить серьёзно. И если уж ставить его на бизнес-рельсы, прежде надо всё досконально изучить, сделать грамотно. А главное — не навредить. Ни другим, ни себе.

«Мне всё интересно»

— Случайностей в жизни не бывает — это я знаю точно, — уверена Коннычева. — И не зря я узнала о проекте «Была б охота, заладится и работа» общественной организации «Социальная реабилитация». Решила пойти, подучиться.

Сначала были компьютерные курсы. Походила, понравилось. Потом бухучёт, предпринимательство, организация бизнеса. Антонина Юрьевна говорит: начальные знания она получила, теперь их нужно расширять и углублять. Зимой планирует снова учиться.

— А что ещё делать на пенсии? Учись, учись и учись, — молодо смеётся она. — Мне всё интересно: кино, театр, чтение, путешествия… Даже недалеко. Пусть это будут Суздаль, Муром, Дивеево, Москва, но обычно впечатлений хватает на годы вперёд. Наверное, просто я очень жизнь люблю — во всех её проявлениях. И благодарна за каждый прожитый день. Я точно знаю: во всём нужно находить плюсы. Поверьте, я не уговариваю себя так жить, не стараюсь, а живу.

Возможно, поэтому Антонина Юрьевна так молодо выглядит. И голос у неё, как у девчонки, и энергии — хоть отбавляй. Помогает такое вот восприятие мира. И — пчёлы. Коннычева шутит:

— Стыдно мне болеть при такой летающей аптеке. У меня же под окнами целый оздоровительный комплекс.

Летом, выходя в свой сад, полный лилий, роз, гладиолусов, каждый день она наблюдает, как кружат её питомицы над каждым из цветков. В каждый залезут, опылят. И над огурцами с помидорами их сейчас просто рой. Значит, и урожай будет добрым.

— Знаете, я просто уверена: желание первично, — говорит она. — Та самая охота. Будет желание, появятся возможности, а появятся возможности — будет и результат. Была б охота…

Проект «Была б охота, заладится и работа» реализуется в регионе при поддержке гранта Президента России с сентября 2017 года. За это время в него было вовлечено более 300 человек из 18 районов области.

— Мы работаем с пенсионерами и людьми с ограничениями здоровья, чтобы они могли улучшить свои профессиональные компетенции и продолжать дальше работать там, где им нравится, — говорит директор общественной организации «Социальная реабилитация», которая, собственно, и реализует этот проект, Татьяна Маркова . — У нижегородских пенсионеров много идей, которые мы помогаем им воплотить в жизнь: «Татьяна Ивановна, давайте мы будем тортики печь, вы не представляете, как мы это умеем! Вы нас научите только, как через Интернет своё творчество продвигать». И мы планируем ещё и мастер-класс на эту тему. Помогаем участникам, которые задумались о начале предпринимательской деятельности или хотели бы научиться зарабатывать на своём хобби. Причём всё это — абсолютно бесплатно.

Бухучёт фотошоп, веб-дизайн, основы ведения малого бизнеса… Люди выбирают эти направления с огромным удовольствием и интересом. Кроме того, для пенсионеров проходят тренинги по эффективному поиску работы, где они узнают об особенностях современного рынка труда, практикуются в написании грамотного резюме. Здесь проводятся встречи с работодателями, а на сайте организации есть база вакансий. Особенность проекта — уникальная учебно-практическая адаптационная площадка. На ней участники могут пройти профессиональную подготовку (очно и в форме вебинаров) по направлению продаж и получить реальный практический опыт работы.