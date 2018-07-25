Экс-супруга Пескова интригует откровенными снимками

Екатерина Солоцинская на собственном примере доказывает: после сорока лет жизнь только начинается. Шесть лет назад Екатерина рассталась с супругом Дмитрием Песковым , но сейчас снова всерьез задумалась о браке. В мае возлюбленный дамы сделал ей предложение и теперь Солоцинская не скрывает чувств.

Андреем Григорьевым , юристом по специальности, 42-летняя Солоцинская встречается с прошлого года. В мае дама решилась на кардинальную смену имиджа — экстремально короткую стрижку — и тогда же сообщила о том, что возлюбленный сделал ей предложение. В интервью Tatler Екатерина пояснила, что стрижка для нее была в своем роде символичным актом и избавилась она не просто от золотистых локонов, но от «отвратительной энергетики человеческой зависти и злости».

Публикация от Katya (@zazerkatye)

22 Июл 2018 в 1:16 PDT Судя по новым снимкам дамы в Instagram, сейчас она в полной гармонии с миром и женихом и на днях опубликовала совместное фото с Андреем, которое можно оценить как достаточно интимное. Многие подписчики так и писали: «Какая чувственная фотография!», «Хороши! Так держать!», «Совет да любовь».

Вот только когда она намерена снова официально стать замужней дамой Солоцинская не сообщает.