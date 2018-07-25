Ещё
Экс-супруга Пескова интригует откровенными снимками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-супруга Пескова интригует откровенными снимками 

Клео.Ру 56 минут назад
Фото: Клео.Ру
Екатерина Солоцинская на собственном примере доказывает: после сорока лет жизнь только начинается. Шесть лет назад Екатерина рассталась с супругом Дмитрием Песковым, но сейчас снова всерьез задумалась о браке. В мае возлюбленный дамы сделал ей предложение и теперь Солоцинская не скрывает чувств.
С Андреем Григорьевым, юристом по специальности, 42-летняя Солоцинская встречается с прошлого года. В мае дама решилась на кардинальную смену имиджа — экстремально короткую стрижку — и тогда же сообщила о том, что возлюбленный сделал ей предложение. В интервью Tatler Екатерина пояснила, что стрижка для нее была в своем роде символичным актом и избавилась она не просто от золотистых локонов, но от «отвратительной энергетики человеческой зависти и злости».
Публикация от Katya (@zazerkatye)
22 Июл 2018 в 1:16 PDT  Судя по новым снимкам дамы в Instagram, сейчас она в полной гармонии с миром и женихом и на днях опубликовала совместное фото с Андреем, которое можно оценить как достаточно интимное. Многие подписчики так и писали: «Какая чувственная фотография!», «Хороши! Так держать!», «Совет да любовь».
Вот только когда она намерена снова официально стать замужней дамой Солоцинская не сообщает.
Клео.Ру: последние новости
Девичник в СПА и свадьба у бассейна Кэти Перри впала в депрессию из-за критики Редкое фото от Кайли Дженнер: лайки зашкаливают
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу147
«Чудо в перьях»17
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья8
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты4
На что способен обычный картофель
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
00:11
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты
Звёзды
08:57
10 вещей, которых не должно быть в спальне
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение