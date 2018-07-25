«Самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо выросла, снялась в кино и дала интервью PEOPLETALK

26 июля в российский прокат выйдет вторая часть истории про мальчика Себастьяна и собаки Бель — «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются». В картине о дружбе мальчика и пиренейской горной собаки дебютировала «самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо.

Накануне премьеры фильма Тилан поговорила с нами о детстве, зависти, популярности и славе. Напомним, немногим больше пяти лет назад СМИ провозгласили тогда еще двенадцатилетнюю французскую модель Тилан Блондо «самой красивой девочкой в мире».

https://www.youtube.com/watch?v=JUEbQNLttqM

Тилан сразу получила контракт, а за ним и статус самого юного амбассадора L'Oreal, поучаствовала в съемках пары десятков глянцевых проектов и заполучила обложку французского Vogue.

У тебя звездная семья: папа — футболист, а мама — телеведущая, наверное, избаловали тебя?

Думаю, нет. От обычного ребенка я отличалась только тем, что очень рано начала работать — в три года. Мне нелегко приходилось в школе, я старалась, чтобы моя работа и моя обычная жизнь не пересекались, поэтому не обсуждала с одноклассниками ни свои достижения в карьере, ни родителей. А вообще я довольно застенчивая, так что во время учебы всегда была тише всех и немного в стороне.

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А когда тебя стали называть «самой красивой девочкой в мире», как ты к этому относилась?

Очень спокойно. Правда. Люди склонны преувеличивать.

А первый модный показ помнишь?

Да, это было шоу Жана Поля Готье . Моя мечта сбылась и я понимала это, несмотря на то, что была совсем маленькая.

Когда ты поняла, что знаменита?

Когда снялась в фильме «Белль и Себастьян: приключения продолжаются», тогда всё началось по-настоящему. Раньше моим главным делом все-таки была учеба, а теперь я готова к карьере актрисы и открыта к предложениям.

В твоем возрасте и с такой внешностью, наверное, не слишком задумываешься о диетах и бьюти-ритуалах?

Главные в моем бьюти-арсенале — увлажняющие средства. Мне очень нравится Hydra Genius от L'Oréal Paris с натуральным экстрактом алоэ вера. Еще, открою важный секрет: умываться нужно только холодной водой.

Я стараюсь как следует ухаживать за волосами, они у меня очень длинные, так что требуют внимания и времени. Мне подходит серия Botanicals Fresh Care — пользуюсь всем, от шампуня до эликсира силы с кориандром.

Как таковой диеты у меня нет, я просто стараюсь всегда чувствовать внутреннюю гармонию и баланс. Да и на спорте я не помешана, хоть и люблю спортивный стиль. Яркие кроссовки — главная вещь в моем гардеробе. Ну а все мои занятия спортом можно посмотреть в Instagram и Snapchat!

К тебе часто подходят прохожие, чтобы сфотографироваться?

Я чаще общаюсь с фанатами в Instagram, там за мной следят два миллиона человек. Я понимаю, что ещё очень молода и стараюсь быть открыта в общении с ними. Кстати, мама мне в этом тоже активно помогает.

Ты хотела бы продолжить модельную карьеру?

Я бы хотела в первую очередь продолжить карьеру актрисы, мне ужасно нравится перевоплощаться в других людей. По сравнению с модельным бизнесом, это совсем другой мир. Ты должен погружаться в работу гораздо глубже и серьёзнее, но мне хочется продолжать сниматься, это очень интересно. А еще я занялась дизайном, в сентябре запускаю свою линию одежды.

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О чем ты мечтаешь?

Прямо сейчас мне важнее всего работать там, где я хочу, и быть при этом счастливой.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/samaya-krasivaya-devochka-v-mire-tilan-blondo-rasskazala-o-fanatah-sekretah-krasoty-i-karere-aktrisy/