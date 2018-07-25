Бесплатно посетить ювелирный завод «Эстет» смогут богородцы

Отдел социальной коммуникации и активного долголетия филиала «Богородское» ГБУ ТЦСО «Сокольники» 8 августа для всех желающих организует увлекательную экскурсию на ювелирный завод «Эстет» (ул. Веткина, д. 4).

«Эстет», крупнейший производитель ювелирных украшений в России, в 2018 году отмечающий свое 23-летие, запустил летнюю экскурсионную программу «Волшебные грани бриллианта». В шоу-руме представлена коллекция ювелирных украшений премиум-класса, экскурсанты узнают как рождаются все эти украшения. Эта крупнейшая экспозиция в России включает в себя три бренда Ювелирного дома «Эстет»: Gevorkyan, ESTET Moscow и Bergio.

Гости ознакомятся с лучшими произведениями ювелирного искусства современных мастеров из разных уголков России. Представлены здесь работы, выполненные в технике златоустровской гравюры, в традиции К. Фаберже, в технике резьбы по камню, в возрожденной технике витражной (перегородчатой) эмали, с элементами росписи по перламутру и многие другие ювелирные изделия, выполненные в традициях лучших ювелирных домов России XIX — XX веков.

Участие бесплатное. Запись предварительно по телефону: +7 (499) 160 24 78 Программа мероприятия:

13:15 — Сбор гостей: ул. Бойцовая, д. 10, к. 5, ст. м «Бульвар Рокоссовского»

15:00 — Посещение ювелирного завода «Эстет».

Время: 13.15 — 18.00