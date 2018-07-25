Элитное хобби: костромской голубевод сохраняет хобби графа Орлова

Этим элитным увлечением, временами переходящим в спорт на профессиональной основе, в России занимается не более 300 человек. Остальные почитатели «птиц мира» пытаются поддерживать голубеводство на должном уровне — строят голубятни, разводят птенцов редких пород и популяризируют крылатый символ, сдавая птиц в аренду на свадьбы и выпускные. К опыту одного из энтузиастов присмотрелся корреспондент K1NEWS.RU.

Я бы их меньше держал, да мне за город обидно. Посмотришь по телевизору — на всякие праздники столько голубей выпускают… Мы хуже что ли? Надо марку держать.

Костромской птицевод Валерий Рэнберг пробирается в самодельную голубятню на втором этаже гаража. На жердочках сидит не меньше 100 чернопегих турманов, омских статных, спортивных голубей. Здесь же выводится потомство и происходит лечение птиц.

Любимцев у меня нет. Чем качественнее голубь, тем он и любимее, — деловито продолжает Валерий. — Они живут для человека, и за счет человека. Правда, за это французы обозвали их летучими крысами, хотя, птицеводство у них на хорошем уровне. Для сравнения, в Москве порядка 3— 3,5 тысяч голубятен, а у нас дай бог 30 на всю Кострому, с областью, может, и 40 наберется.

Для Валерия Рэнберга голуби — больше, чем просто птицы. Это и свое дело, и хлеб, и воспоминания. Сам Валерий Николаевич родом с Урала, его детство прошло в Псковском детском доме, воспитанникам разрешалось держать кроликов, лошадей и голубей. Так и появилось увлечение пернатыми. Позже птицевод несколько десятков лет служил по контракту в США, в начале 70-х приехал к матери в Кострому, нашел невесту, и окончательно осел в городе. И вновь начал заниматься любимым делом.

Вообще, расцвет голубеводства у нас в России был при Екатерине Великой и в СССР, — рассуждает Валерий Николаевич. — Граф Орлов занимался не только породистыми лошадями, но и голубями. А при советах это было поставлено в ранг государственной политики, потому что во время ВОВ почтовые голуби себя очень сильно оправдали. Фонды спускали на зерно, клубы создавались, указы. Да и до сих пор там, где не работает мобильная связь, берут голубей. В горах, в тайге, на большие расстояния… В Сибири, например, между населенными пунктами — тысячи километров, да и спутниковая связь не всем доступна. Наши костромские голубеводы на выставки не ездят, только на сборные — есть такое мероприятие еще с царских времен. Голубеводы со всей России, Украины собираются в Москве на птичьем рынке. Это два раза в год проходит — весенняя и осенняя сборные. Кого там только нет, тысячи голубеводов и многие тысячи голубей. Общаемся естественно, делимся опытом.

Так выглядит птенец голубя

Барская прихоть

Любовь к голубям объединяет самые разные социальные слои: бывшие ФСБ-шники, медики, политики, актеры, милиционеры… Одно из главных условий — наличие капитала. И немаленького, потому как птицеводство — весьма затратное хобби:

У нас самые продвинутые голубятники — небедные ребята, потому что это штука затратная. Из политиков у нас самый известный голубевод был Леонид Ильич Брежнев , из женщин — Зыкина. В Костроме этим занимаются абсолютно разные люди: предприниматели, простые рабочие, есть врачи, милиция, офицеры в отставке. В основном, серьезные голубятники — богатые люди, потому что на содержание, корм, покупку пород уходят немалые средства, — поясняет костромич. — Допустим, председатель клуба «Русский турман» — генерал-лейтетнант ФСБ . Он — учредитель крупного банка, поэтому спокойно может позволить себе взять самолет и слетать на голубиную выставку. Могу сказать, что по осени только ячменя и пшеницы привез две с половиной тонны. Это не считая того, что я привез из Москвы — семечки, просо, софор, сорга, горох там. Витаминные добавки, лекарства — отдельный разговор…

Голубятня на миллион

При советской власти среди голубятников кого только не было — и уголовников, и всего прочего, — вспоминает Рэнберг. — Они громили голубятни по-черному, забирали птиц на продажу. Один случай был: у голубятника была очень хорошая коллекция (полноценную голубятню надо всю жизнь собирать, между прочим), и вот, один «мазурик» ограбил его. И что потом? Этого уголовника нашли в своем дворе с отрубленными по локоть руками. И таких случаев полным-полно…

Справедливости ради, за особо редкие экземпляры голубей коллекционеры до сих пор готовы отдать целое состояние:

Шутка ли, при СССР актер Золотухин за пару голубей отдал «Волгу», — ностальгирует бывший моряк. — А для нас «Волга», «уазик» — голубая мечта автолюбителя. И отдавали ведь такие суммы… Но на очень редких голубей цены так и держатся, просто потому что их не купить. Их продают по своим да нашим. К слову, на спортивных голубей цены такие: я их покупал по 1,5 тысяч рублей. За турманов самую большую сумму я заплатил в 6 тысяч рублей. Очень ценятся голуби с родословной, за таких серьезные деньги выплачивают. Лет 5 назад за 170 тысяч евро можно было такого приобрести. Один китаец больше чем за 2 миллиона долларов купил голубятню в Бельгии, и всю перевез в Китай. В принципе, голубеводов можно сравнить с рыбаками, охотниками. Кто-то ведь разводит пауков ужасных, говорят, это тоже элитное хобби. Ну не знаю, наверное они и укусить могут… В общем, увлеченные люди — все больные, в хорошем смысле слова.

Хлеб и верность

Валерий Рэнберг пробирается на второй этаж самодельного гаража, в небольшом пространстве умещается как минимум 130 птиц — спортивных, чернопегих, краснопегих турманов. Особое внимание привлекают пернатые с пушистыми хвостами — омские статные голуби. Таких очень любят брать в аренду молодожены.

Я точно не знаю, но у меня 130-то точно есть красавцев, все наверху гаража живут. Я держу чернопегих, краснопегих турманов, из бойных у меня бакинцы белые чубатые. И еще у меня осталась одна пара омских статных, у них лапки мохнатые и хвосты. Они для красоты, не летучие. Чернопенгие дорогие, их редко выпускаю на волю. Нынче кошка одного утащила, сморю, только перья от него остались. Конечно, основное, это спортивные голуби — ни у одного костромского голубятника их нет столько. Это серьезные птицы, которые летают на мероприятия — их можно выпустить, и все вернутся домой, — рассказывает Валерий.

Главная установка опытного птицевода звучит так: «насильно мил не будешь». На языке профессионалов голубиная верность называется «хоминг» (от англ. home — дом) — способность птиц возвращаться домой:

Знакомый рассказывал: 6 лет держал одну голубку из Европы, только открыл клетку, а она тряхнула крыльями, и вперед… У меня сколько раз так было. Держать их силой смысла нет. Голубь сразу включает свой GPS и летит в сторону дома, где он родился. Много их у меня так улетело в сторону Москвы, — ностальгирует голубевод.

«Иди ты дед, со своими птахами»

Энтузиаст подошел к делу своей жизни с практической точки зрения — раз на содержание голубей требуются средства, пернатые должны «оправдывать» себя на свадьбах, юбилеях и выпускных.

Голубь тесно связан с православием, но, справедливости ради, надо сказать, что голуби присутствуют во всех основных религиях мира. Это ведь пришло к нам в царские времена из Италии, в Европе тогда давно было принято выпускать голубей на разные праздники. Мы пошли дальше — выпускаем их не только на торжества, но и на похороны. А на торжествах, свадьбах, голубь воспринимается как посредник между верующим и богом. Да их не только на свадьбы берут, у меня как-то даже «Сбербанк» заказывал их на открытие отделения. В детсад помню как-то раз привезли голубей, смешно было — дашь в руки малышу, а он бежит и за пазуху его прячет, говорит — это мое, мне подарили.

Будущее аристократического промысла в Костроме туманно и альбионно, считает Валерий Рэнберг. Однако от конкретных оценок старается воздерживаться и надеется на исключительно на лучшее:

Верить-то конечно всегда хочется в лучшее. Я думаю, что многое зависит от того, как мы будет прививать традиции своей молодежи. Не припомню, чтобы у нас в Костроме у голубеводов, которых я знаю, этим же занимались дети. Хотя, наше поколение переняло это у своих отцов. Мой внук этим не интересуется, а вот внучке интересно. Но это пока ей 13 лет. Вот через лет 8 может быть скажет: «иди ты дед, со своими птахами». Не знаю, может быть, все сложится по-другому».

Наталья ДИЕВА. Фото автора.