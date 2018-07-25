В мозгу индийской девочки, евшей немытые фрукты, поселились черви

У восьмилетней школьницы из Индии в мозгу обнаружили яйца ленточного червя, сообщает Daily Mail.

Жительница Нью-Дели страдала от сильных головных болей и эпилептических припадков. Сначала врачи заподозрили у нее кисту и прописали ей стероиды. Однако лечение не помогло: девочке стало только хуже. Она поправилась на 20 килограммов и не могла ходить.

После этого отчаявшиеся родители решили отвести ее в другую клинику. После обследования там поставили диагноз «нейроцистицеркоз» — мозг ребенка был поражен яйцами ленточного червя. Всего в голове девочки обнаружили более 100 яиц паразита. Пациентке была назначена терапия.

По словам врачей, паразиты могли попасть в организм школьницы через немытые фрукты и овощи или недоваренную свинину, зараженную свиным цепнем.

Сейчас девочка идет на поправку и уже смогла вернуться в школу.

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