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В мозгу индийской девочки, евшей немытые фрукты, поселились черви
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В мозгу индийской девочки, евшей немытые фрукты, поселились черви 

Мир24 47 минут назад
У восьмилетней школьницы из Индии в мозгу обнаружили яйца ленточного червя, сообщает Daily Mail.
Жительница Нью-Дели страдала от сильных головных болей и эпилептических припадков. Сначала врачи заподозрили у нее кисту и прописали ей стероиды. Однако лечение не помогло: девочке стало только хуже. Она поправилась на 20 килограммов и не могла ходить.
После этого отчаявшиеся родители решили отвести ее в другую клинику. После обследования там поставили диагноз «нейроцистицеркоз» — мозг ребенка был поражен яйцами ленточного червя. Всего в голове девочки обнаружили более 100 яиц паразита. Пациентке была назначена терапия.
По словам врачей, паразиты могли попасть в организм школьницы через немытые фрукты и овощи или недоваренную свинину, зараженную свиным цепнем.
Сейчас девочка идет на поправку и уже смогла вернуться в школу.
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