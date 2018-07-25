Ещё
В Татарстане выпустили роман Гузелей Яхиной «Дети мои» шрифтом для слабовидящих
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Татарстане выпустили роман Гузелей Яхиной «Дети мои» шрифтом для слабовидящих 

ТАСС 45 минут назад
КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Издательский комплекс Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в Казани выпустил роман Гузель Яхиной «Дети мои» шрифтом Брайля (рельефно-точечный шрифт для чтения незрячими). Об этом в среду сообщила пресс-служба библиотеки.
"В издательском комплексе Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих издан шрифтом Брайля роман Гузель Яхиной «Дети мои». «Дети мои» — новый роман Гузель Яхиной, который повествует об уникальном укладе жизни колонии поволжских немцев в первой половине ХХ века", — говорится в сообщении.
Также на прошлой неделе библиотека получила аудиоверсию романа от самого автора. Это уже вторая книга, которую в библиотеке адаптируют для чтения слепыми и слабовидящими. До этого шрифтом Брайля был издан дебютный роман Яхиной «Зулейха открывает глаза» на русском и татарском языках.
Гузель Яхина считается одной из самых ярких дебютанток в истории современной российской литературы, автор является лауреатом литературных премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха открывает глаза», вышедший в 2015 году. Этот роман, как рассказала писательница на книжном салоне в Петербурге, к настоящему времени переведен на 31 язык. По ее словам, его экранизацией занимается канал «Россия».
ТАСС: последние новости
В Роскачестве рассказали, какие напитки лучше всего пить в жару WP: Бутина рассказала в Сенате США о финансовой поддержке со стороны бизнесмена из России В список самых необычных вакансий лета вошли грумер, стеклодув и тренер морских животных
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу147
«Чудо в перьях»17
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья8
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты4
На что способен обычный картофель
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
00:11
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты
Звёзды
08:57
10 вещей, которых не должно быть в спальне
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение