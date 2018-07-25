В Татарстане выпустили роман Гузелей Яхиной «Дети мои» шрифтом для слабовидящих

КАЗАНЬ, 25 июля. / ТАСС /. Издательский комплекс Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в Казани выпустил роман Гузель Яхиной «Дети мои» шрифтом Брайля (рельефно-точечный шрифт для чтения незрячими). Об этом в среду сообщила пресс-служба библиотеки.

"В издательском комплексе Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих издан шрифтом Брайля роман Гузель Яхиной «Дети мои». «Дети мои» — новый роман Гузель Яхиной, который повествует об уникальном укладе жизни колонии поволжских немцев в первой половине ХХ века", — говорится в сообщении.

Также на прошлой неделе библиотека получила аудиоверсию романа от самого автора. Это уже вторая книга, которую в библиотеке адаптируют для чтения слепыми и слабовидящими. До этого шрифтом Брайля был издан дебютный роман Яхиной «Зулейха открывает глаза» на русском и татарском языках.

Гузель Яхина считается одной из самых ярких дебютанток в истории современной российской литературы, автор является лауреатом литературных премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха открывает глаза», вышедший в 2015 году. Этот роман, как рассказала писательница на книжном салоне в Петербурге, к настоящему времени переведен на 31 язык. По ее словам, его экранизацией занимается канал «Россия».