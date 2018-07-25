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Лиза Арзамасова раскрыла секрет идеальной фигуры
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Лиза Арзамасова раскрыла секрет идеальной фигуры 

Дни.ру 38 минут назад
Фото: Дни.ру
Повзрослевшая звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова — обладательница красивой женственной фигуры. Актриса рассказала, как ей удается держать форму.
Оказалось, что 23-летняя девушка не является сторонницей строгих диет. Лиза очень любит готовить.
"Я просто стараюсь не есть вредную пищу, не посещать рестораны быстрого питания, газировку не пить. Стараюсь, конечно, питаться полезными продуктами", — приводит слова артистки Sobesednik.ru. Но это выходит не всегда не всегда, поскольку на съемках зачастую приходится перекусывать всухомятку.
Когда у Арзамасовой выдаются свободные дни, она предпочитает проводить их на даче, ухаживая за огородом. На грядках у нее настоящий кладезь витаминов. «Каждое лето я балую свой организм овощами и ягодами с собственных грядок… У меня там растут кабачки, морковка, земляничка, клубничка, руккола», — поделилась Лиза.
Огород — это ее страсть. Она призналась, что ее любимое дело — уйти в уход за грядками на круглые сутки. «Дача — это моя маленькая страна, в которую я просто обожаю наведываться! Мне достаточно провести там дня два для того, чтобы полностью зарядиться положительными эмоциями и энергией», — рассказала актриса.
Помогает поддерживать прекрасную фигуру Арзамасовой и активный отдых. Девушка любит ездить на мотоциклах и квадроциклах на тренировочной трассе.
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