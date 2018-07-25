Ремонт подъездов в домах Солнечногорского района планируют завершить к 1 декабря

Ремонт подъездов в Солнечногорском районе будет завершен к 1 декабря, сообщил глава района Андрей Чураков на своей странице в Facebook.

«Все ремонтные работы в домах должны быть завершены к 1 декабря. На сегодня отремонтировали уже 162 подъезда, это 33% от запланированного объема. Всего в плане ремонта на 2018 год стоят 495 подъездов», — написал Чураков.

Он отметил, что больше всего подъездов отремонтированы в городских поселениях Солнечногорск и Андреевка, а также в сельском поселении Пешковское.

«В списке работ ремонт входных групп и полов с восстановлением плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков и осветительных приборов, ремонт клапанов мусоропровода, замена оконных блоков», — заключил Чураков.