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Ремонт подъездов в домах Солнечногорского района планируют завершить к 1 декабря
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Ремонт подъездов в домах Солнечногорского района планируют завершить к 1 декабря 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Ремонт подъездов в Солнечногорском районе будет завершен к 1 декабря, сообщил глава района Андрей Чураков на своей странице в Facebook.
«Все ремонтные работы в домах должны быть завершены к 1 декабря. На сегодня отремонтировали уже 162 подъезда, это 33% от запланированного объема. Всего в плане ремонта на 2018 год стоят 495 подъездов», — написал Чураков.
Он отметил, что больше всего подъездов отремонтированы в городских поселениях Солнечногорск и Андреевка, а также в сельском поселении Пешковское.
«В списке работ ремонт входных групп и полов с восстановлением плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков и осветительных приборов, ремонт клапанов мусоропровода, замена оконных блоков», — заключил Чураков.
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