Думаете, что летом похудеть проще? Неправда!

Кто-то набирает вес зимой, потому что гулять холодно и очень приятно печь теплые домашние пироги, а набранная прослоечка жирка не видна под свитером и к тому же защищает от холодов. Но многие набирают вес именно летом. Казалось бы, в жаркую погоду совсем не хочется есть, поэтому лишние килограммы уходят сами собой. Это иллюзия! Лето — сезон выходных в больших компаниях, а это зачастую шашлыки, иногда — алкогольные напитки и пиво, от которых жирок растет еще быстрее, чем от жирной пищи.

Еще не будем забывать, что лето — сезон отпусков, и кто-то отправится в Турцию с опасным «все включено» и привезет с собой не только приятные воспоминания, но и 5–10 лишних килограммов. Но дело не только в этом. На улице жарко, и большая часть энергии, которую мы зимой тратили «на обогрев», теперь просто не расходуется. А значит, если мы не скорректируем питание, лишние калории превратятся в жировую ткань!

НАШИ ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ

Иногда калории просачиваются в рацион совсем незаметно. Казалось бы, какая малость, выпить маленькую бутылочку — всего 0,5 л — газированного напитка? А это, тем не менее, около 200–250 лишних килокалорий, такой же объем кваса из магазина даст 150 ккал, а популярный холодный чай в бутылках — 160–170 ккал.

Чтобы их потратить, придется бегать или быстро ходить целых полчаса!

Вкусное мороженое также таит в себе опасность. Очень легко съесть 1–2–3 порции, когда в жару больше ничего и не хочется. Я не против мороженого, незачем совсем от него отказываться. Сделанное из натурального молока и сливок, оно полезно, но всегда нужно помнить о количестве.

Порция в 100 г даст около 200 ккал — это столько же, сколько и порция свиного шашлыка. А комбинация «жир + сахар» — рекордсмен по усвоению, а значит, увеличению нашей жировой ткани

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ ЛЕТОМ?

Конечно, наслаждаться им! А эти простые шаги помогут вам быть в форме.

Гуляйте! Кругом цветы и зелень, и пройтись после работы лишнюю остановку совсем не сложно.

Начните день активно! Мы просыпаемся раньше и легче, а значит, можно сделать 15-минутную зарядку.

Обязательно пользуйтесь дарами лета — овощи насытят рацион витаминами и пищевыми волокнами, а значит, наедаться мы будем меньшим количеством калорий. Сочные фрукты и ягоды позволят получить правильный сахар и защитят от переедания сладкого.

Планируйте белковый прием пищи.

И, конечно же, увеличивайте потребление чистой воды, так как мы очень много расходуем ее на испарение.