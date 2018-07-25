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Сотрудник Qiwi намайнил на терминалах полмиллиона биткоинов
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Сотрудник Qiwi намайнил на терминалах полмиллиона биткоинов 

BFM.RU 35 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Бывший технический директор Qiwi намайнил на платежных терминалах компании 500 тысяч биткоинов и уволился, забрав криптовалюту с собой. Об этом рассказал глава Qiwi Сергей Солонин, пишет vc.ru.
По словам Солонина, в 2011 году служба безопасности компании обнаружила, что по ночам в пустых магазинах терминалы «работают под большой нагрузкой и постоянно передают информацию». В результате внутреннего расследования выяснилось, что технический директор Qiwi установил на терминалы приложения для майнинга биткоинов и уже успел получить 500 тысяч монет.
Глава Qiwi потребовал от технического директора вернуть намайненные биткоины, поскольку для их добычи использовались ресурсы компании, но майнер подал заявление об увольнении и покинул компанию. По словам Солонина, прямого ущерба для компании не было, пострадали лишь арендодатели, которые платят за электричество. Глава Qiwi добавил, что по информации компании, не смог воспользоваться добытой криптовалютой.
«По нашей информации, эти биткоины были утеряны», — сказал он.
Стоит отметить, что в 2011 году заработанное техническим директором оценивалось в $5 млн, теперь же это — миллиарды долларов.
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Женский форум  Ещё 15 источников 
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