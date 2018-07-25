Техдиректор Qiwi намайнил на терминалах системы 500 тыс. биткоинов

Техдиректор Qiwi намайнил на терминалах системы 500 тыс. биткоиновПо словам главы компании Qiwi Сергея Солонина , бывший главный технический директор платежного сервиса испоользовал терминалы для майнинга.

Обнаружить это удалось после того, как служба безопасности заметила, что терминалы особо активно работают именно в ночное время.

В ходе расследования выяснилось, что технический директор установил на терминалы специальное ПО для майнинга криптовалют. Если верить Сергею Солонину, то за три месяца предприимчивому техническому директору удалось намайнить около 500 тысяч биткоинов.

Я пояснил техдиру, что он должен вернуть все, что намайнил, а во-вторых, рассказать, чем именно он занимался. Он просто достал заявление и сказал, что ничего не вернет и положил на стол заявление об увольнении. Я его отпустил. Прямого убытка не была.

Сегодня 500 тыс. биткоинов по актуальному курсу оцениваются в $4,1 млрд