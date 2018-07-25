Конкурс палисадников продолжается в Крюково

Из года в год жители создают чудесные сады прямо под своим окном. Конкурс «Цветочная симфония» выявляет лучших.

Это состязание стало доброй крюковской традицией. Любители садоводства украшают и облагораживают район неповторимыми цветочными композициями. Многообразие красок поражает. К примеру, жители корпуса 1407 общими усилиями превратили двор в цветущий и благоухающий сад. Огромная площадь заселена различными растениями: чего тут только нет — лилии, орешник, сирень, маргаритки, вереск, гортензии, шиповник, каштан, петуньи и фиалки различных форм и расцветок!

В этом году комиссия осматривала цветочные композиции у корпусов 1407, 1519, 1539, 1649, 2303, 2305Б, 2312, 2008, 2014, 2024, 2043, 1804,1818, 1824, а также д. 17 в п. Малино.

Цветники и клумбы оценивались комиссией по следующим составляющим: общее впечатление целостности цветочной композиции, оригинальность подходов в дизайнерском решении, эстетическая привлекательность, гармония цветовых сочетаний, художественное оформление и учет принципа непрерывности цветения растений с мая по сентябрь.

Конкурсанты стремились создать насыщенную ландшафтную композицию. Кроме этого, каждый участник старался придать отличительные черты и изюминку своей работе. Смелые дизайнерские решения не оставляют равнодушными проходящих мимо людей: под окнами в палисадниках у домов можно увидеть маленький пруд, скульптуры зверей из поленьев и еще множество других плодов безграничного полета фантазии. Члены комиссии конкурса подчеркнули, что отрадно видеть, какие творческие люди живут в Крюково и придают району такую красоту.

— Я хотела представить палисадник в виде мини-парка, — рассказала жительница корпуса 1649 Мухаббат Мухангалиева, — чтобы были не просто грядочки или клумбы, а что-то масштабное. Для этой работы мой муж сам слепил большой глиняный горшок. Я украшаю палисадник уже на протяжении 20 лет. Когда-то мы посадили сакуру около подъезда, и она расцвела через некоторое время. Столько людей приходили и фотографировались!

Вот так, благодаря жителям с неиссякаемым энтузиазмом и неугасимым желанием творить, район Крюково становится прекраснее и живописнее.