Ещё
Конкурс палисадников продолжается в Крюково
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конкурс палисадников продолжается в Крюково 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Из года в год жители создают чудесные сады прямо под своим окном. Конкурс «Цветочная симфония» выявляет лучших.
Это состязание стало доброй крюковской традицией. Любители садоводства украшают и облагораживают район неповторимыми цветочными композициями. Многообразие красок поражает. К примеру, жители корпуса 1407 общими усилиями превратили двор в цветущий и благоухающий сад. Огромная площадь заселена различными растениями: чего тут только нет — лилии, орешник, сирень, маргаритки, вереск, гортензии, шиповник, каштан, петуньи и фиалки различных форм и расцветок!
В этом году комиссия осматривала цветочные композиции у корпусов 1407, 1519, 1539, 1649, 2303, 2305Б, 2312, 2008, 2014, 2024, 2043, 1804,1818, 1824, а также д. 17 в п. Малино.
Цветники и клумбы оценивались комиссией по следующим составляющим: общее впечатление целостности цветочной композиции, оригинальность подходов в дизайнерском решении, эстетическая привлекательность, гармония цветовых сочетаний, художественное оформление и учет принципа непрерывности цветения растений с мая по сентябрь.
Конкурсанты стремились создать насыщенную ландшафтную композицию. Кроме этого, каждый участник старался придать отличительные черты и изюминку своей работе. Смелые дизайнерские решения не оставляют равнодушными проходящих мимо людей: под окнами в палисадниках у домов можно увидеть маленький пруд, скульптуры зверей из поленьев и еще множество других плодов безграничного полета фантазии. Члены комиссии конкурса подчеркнули, что отрадно видеть, какие творческие люди живут в Крюково и придают району такую красоту.
— Я хотела представить палисадник в виде мини-парка, — рассказала жительница корпуса 1649 Мухаббат Мухангалиева, — чтобы были не просто грядочки или клумбы, а что-то масштабное. Для этой работы мой муж сам слепил большой глиняный горшок. Я украшаю палисадник уже на протяжении 20 лет. Когда-то мы посадили сакуру около подъезда, и она расцвела через некоторое время. Столько людей приходили и фотографировались!
Вот так, благодаря жителям с неиссякаемым энтузиазмом и неугасимым желанием творить, район Крюково становится прекраснее и живописнее.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
ТЦСО «Зеленоградский» провел летний интеллектуальный праздник На площади Юности чествовали ветеранов семейной жизни В Старом Крюково пройдет серия экомероприятий
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самой красивой девочкой в мире10
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу149
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья12
«Чудо в перьях»17
На что способен обычный картофель3
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:18
Лучшие упражнения для поднятия вашей груди
Красота
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение