Сделано в Сибири: эксклюзивные очки в деревянной оправе

Федор Смирнов и Артем Коровин уже на этапе разработки понимали, что BREVNO — уникальный бренд, достойный быть представленным не только в своем регионе, но и во всем мире. Так, предприниматели регулярно представляют свою продукцию на оптических выставках в Европе, благодаря чему BREVNO становится узнаваемым брендом во многих странах.

При помощи Корпорации МСП и портала Бизнес-навигатора МСП предприниматели также смогли найти кредитную поддержку своем в городе, которая позволит расширить ассортимент и географию продаж. На данный момент бренд представлен в 38 точках, включая европейские магазины.