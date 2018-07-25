Художник-самоучка нарисовала главные радости влюблённой пары

27-летняя художница из Казахстана Дина Одес (Dina Odess) в настоящее время живёт и работает в Нью-Йорке. У девушки нет художественного образования, но она с детства любила рисовать и постоянно пробовала новые техники.

«Масляная живопись, акварель, гравюра, каллиграфия, пастель, 3D, графический дизайн — я перепробовала всё. Сейчас я занимаюсь дизайном интерьера, а в свободное время рисую для души», — пишет девушка в своём Instagram.

Недавно она опубликовала серию милейших иллюстраций о простых радостях влюблённой пары. С помощью рисунков художница показала, что считает главным секретом счастливых отношений.

1. Носить его рубашку 2. Спать, прижавшись к нему очень близко, несмотря на большую кровать 3. Всё делать вместе 4. Даже если у вас разные увлечения 5. Дарить ей цветы 6. Терпеть его пение 7. Всегда выслушивать её 8. Вместе кушать 9. Гулять вдвоём по волшебному цветущему городу 10. Валяться перед телевизором в субботний вечер 11. Ужинать арбузом 12. Ходить с ним в прачечную 13. Пить по утрам узбекский чай с сухофруктами и грецкими орехами 14. Даже в соцсетях сидеть вместе 15. «Потому что самое любимое место во всем мире — это рядом с тобой»

О том, каково это жить с женой едва ли не лучше всех рисует израильский художник, чьи работы мы исправно показываем. Потому что они действительно крутые!

Более откровенные иллюстрации о жизни пары создаёт корейская художница. Её работы пропитаны любовью и эротикой и, возможно, они даже заставят вас немного покраснеть.