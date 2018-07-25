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Эйджизм: почему к молодым относятся, как к неопытным
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Эйджизм: почему к молодым относятся, как к неопытным 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
«Я старше и знаю лучше», «Вы слишком юны, чтобы претендовать на эту вакансию», «Подрастешь — поймешь». Слышали эти фразы от более взрослого и «мудрого» окружения? Тогда вы сталкивались с эйджизмом.
Эйджизм — это стереотипное и предвзятое отношение к людям, зависящее от их возраста. Обычно считается, что с этим явлением в основном сталкиваются пожилые люди. Но на самом деле, почти каждый ребенок, подросток или молодой специалист сталкивался с дискриминацией из-за недостатка «жизненного опыта» — вне зависимости от того, что происходило в их жизни.
Как эйджизм влияет на вашу жизнь?
— Он мешает продуктивной работе
Независимо от того, касается ли предвзятое отношение именно вас, вам становится сложнее общаться с коллегами. Когда к молодым членам коллектива относятся так, словно они некомпетентны и требуют постоянного надзора, это еще больше разделяет команду. Становится еще сложнее обращаться за помощью или делиться чем-то — потому что кажется, что добиться серьезного отношения невозможно.
При этом, мы живем в мире, в котором подростки открывают свои многомиллиардные компании и получают предложения работы от крупных корпораций. Это еще раз доказывает, что сама концепция оценки по возрасту бесконечно устарела.
— Он обесценивает опыт
В ситуации, когда на любой рассказ о беспокоящей вас теме, вы слышите «Вырастешь — пройдет», становится все тяжелее делиться своими переживаниями. Особенно, если эти слова произносят родители или близкие люди. К эмоциям и чувствам другого человека нельзя относиться с пренебрежением из-за его возраста — иначе рано или поздно он перестанет делиться ими со старшими и начнет замыкаться в себе.
— Он разделяет общество
Существует большая часть людей старшего поколения, которые считают, что возраст дает им преимущество в споре на любую тему. Особенно печально, когда этот человек становится преподавателем или начальником — потому что он и так находится в позиции силы, но увеличивает давление, используя авторитет своего возраста. Таким образом, традиционная иерархия становится еще четче и не позволяет продвигаться вверх тем, кто стоит на нижних ступеньках.
Если взглянуть на ситуацию трезво, нет никакого универсального и одинакового «жизненного опыта», который выдавался бы все по достижении определенного возраста. Жизнь каждого человека — уникальна, а ценность его опыта не может быть подведена к какой-то единой системе оценки. Да, есть те, кто прошел через сложные времена — но это не делает его лучшим работником. Есть те, кто всю жизнь посвятил изучению экономики — но возраст не сделает его экспертом в биологии.
Сообщение Эйджизм: почему к молодым относятся, как к неопытным появились сначала на Умная.
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