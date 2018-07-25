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«Ты был хорошим человеком, правильно жил, многое успел и останешься в сердцах»
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«Ты был хорошим человеком, правильно жил, многое успел и останешься в сердцах» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
27-летний журналист ГТРК «Нижний Новгород» был жестоко убит, по предварительным данным, в ночь на 23 июля. Что на самом деле случилось и кто совершил преступление, установит следствие. Чудовищная трагедия объединила не только представителей СМИ, но и простых нижегородцев. На страничке в социальной сети у Дениса люди оставляют слова соболезнования его родным и близким. Друзья запомнили его хорошим человеком.
Алексей Александров
«Денис, с тобой было круто учиться и обсуждать книги за обедом в столовке Телецентра. Так не должно случаться».
Лена Аверина
«Я не представляю, как сегодня готовили новости и работали коллеги на телецентре… Новость, которая не укладывается в голове. Такой светлый Денис с такой теплой улыбкой»
Юлия Скугаревская
«Как жалко, такой искренний, добрый человек…. светлая память!»
Алексей Рожин
«Дэн был клевым. Соболезную со всеми!
Евгения Бобкова
«Денис.. Ты был хорошим человеком, правильно жил, многое успел и останешься в сердцах и в мыслях многих людей теплым и светлым воспоминанием.. За твой несправедливый уход жизнь обязательно расставит всё по местам. Соболезную родным и близким. Светлая тебе память!»
Алена Карпова
«Не верится до сих пор… Просто не выразить словами. Помним тебя, Дениска!»
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