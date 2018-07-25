«Ты был хорошим человеком, правильно жил, многое успел и останешься в сердцах»

27-летний журналист ГТРК «Нижний Новгород» был жестоко убит, по предварительным данным, в ночь на 23 июля. Что на самом деле случилось и кто совершил преступление, установит следствие. Чудовищная трагедия объединила не только представителей СМИ, но и простых нижегородцев. На страничке в социальной сети у Дениса люди оставляют слова соболезнования его родным и близким. Друзья запомнили его хорошим человеком.

«Денис, с тобой было круто учиться и обсуждать книги за обедом в столовке Телецентра. Так не должно случаться».

Лена Аверина

«Я не представляю, как сегодня готовили новости и работали коллеги на телецентре… Новость, которая не укладывается в голове. Такой светлый Денис с такой теплой улыбкой»

Юлия Скугаревская

«Как жалко, такой искренний, добрый человек…. светлая память!»

«Дэн был клевым. Соболезную со всеми!

Евгения Бобкова

«Денис.. Ты был хорошим человеком, правильно жил, многое успел и останешься в сердцах и в мыслях многих людей теплым и светлым воспоминанием.. За твой несправедливый уход жизнь обязательно расставит всё по местам. Соболезную родным и близким. Светлая тебе память!»

Алена Карпова

«Не верится до сих пор… Просто не выразить словами. Помним тебя, Дениска!»