Джереми Микс в детстве был гадким утенком

Это сейчас Джереми Микс известен как «самый красивый преступник на планете», но, будучи ребенком, вряд ли он выиграл бы хоть один конкурс красоты. Джереми поделился с подписчиками в Instagram забавным фото, на котором позирует вместе с мамой и старшим братом, и подписал: «Как вы думаете, сколько мне здесь лет? Я в желтой футболке».

«Ого! Тебя не узнать!» «Какой вырос красавец! Не то что на снимке…» «Гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя», — начали комментировать поклонники манекенщика. И действительно, с фотографии на нас смотрит довольно невзрачный подросток, в котором очень сложно узнать будущую звезду подиумов и модель культовых брендов.

29 мая Джереми во второй раз стал отцом: у них с возлюбленной Хлоей Грин родился первенец — малыш Джейден, о чем Хлоя сообщила на своей страничке в Instagram. Судя по всему, с трудностями первых месяцев молодые родители справляются играючи, потому что совсем недавно Хлоя поделилась другой фотографией — как они с Джереми летят на парашюте. «Эй, малыш, не делает ли нас этот снимок самыми крутыми предками? Во всяком случае, летать точно страшнее, чем рожать!» — пошутила Грин.

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