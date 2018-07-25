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Джереми Микс в детстве был гадким утенком
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Джереми Микс в детстве был гадким утенком 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Это сейчас Джереми Микс известен как «самый красивый преступник на планете», но, будучи ребенком, вряд ли он выиграл бы хоть один конкурс красоты. Джереми поделился с подписчиками в Instagram забавным фото, на котором позирует вместе с мамой и старшим братом, и подписал: «Как вы думаете, сколько мне здесь лет? Я в желтой футболке».
«Ого! Тебя не узнать!» «Какой вырос красавец! Не то что на снимке…» «Гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя», — начали комментировать поклонники манекенщика. И действительно, с фотографии на нас смотрит довольно невзрачный подросток, в котором очень сложно узнать будущую звезду подиумов и модель культовых брендов.
29 мая Джереми во второй раз стал отцом: у них с возлюбленной Хлоей Грин родился первенец — малыш Джейден, о чем Хлоя сообщила на своей страничке в Instagram. Судя по всему, с трудностями первых месяцев молодые родители справляются играючи, потому что совсем недавно Хлоя поделилась другой фотографией — как они с Джереми летят на парашюте. «Эй, малыш, не делает ли нас этот снимок самыми крутыми предками? Во всяком случае, летать точно страшнее, чем рожать!» — пошутила Грин.
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