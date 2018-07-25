Беременность и заболевания крови

Поскольку современная медицина позволяет добиться заметного улучшения состояния пациенток с заболеваниями крови, у многих из них появляется возможность родить ребенка. Однако нужно отметить, что у будущих мам с геморрагическими синдромами вероятность различных осложнений очень высока. Давайте более подробно поговорим о том, как заболевания крови могут повлиять на течение беременности.

Анемия

Среди будущих мам эта патология является наиболее распространенной. По статистике, она выявляется примерно в 35% случаев. Железодефицитная анемия часто развивается именно во время беременности. Дело в том, что в этот период увеличивается объем эритроцитов, а также возникает необходимость расходовать депонированное железо для того, чтобы ребенок мог полноценно развиваться. Следует выделить ряд факторов, которые способны спровоцировать анемию. В частности, патология может быть обусловлена тем, что:

в рационе мало продуктов, богатых железом;

всасывание железа в кишечнике нарушено;

имеют место состояния, сопровождающиеся кровотечением (например, частичная отслойка плаценты);

женщина ожидает рождения двоих и более детей.

Признаки ЖДА у беременных не имеют каких-либо особенностей. Пациентки предъявляют жалобы на слабость и головокружение, у них появляется одышка. Женщины также отмечают, что ногти стали ломкими, а волос на расческе остается больше, чем раньше.

Диагностика анемии базируется на оценке уровня специальных маркеров

Анемия 1 степени (содержание гемоглобина варьирует в пределах от 100 до 110 г/л) не влияет на нормальное вынашивание беременности. При анемии 2 или 3 степени возможны такие осложнения, как выкидыш, хроническая гипоксия и преждевременные роды. Кроме того, у женщин с выраженной анемией часто наблюдается слабость родовой деятельности, а после рождения ребенка возрастает вероятность воспалительно-инфекционных осложнений. Лечение предполагает прием железосодержащих препаратов в течение одного-полутора месяцев и более. Также необходимо включить в меню продукты с высоким содержанием животного белка. Чтобы предупредить развитие анемии, обусловленной дефицитом фолиевой кислоты, или скорректировать это состояние, врач назначает ежедневный прием 1 мг витамина В6.

Тромбофилия

В основе патологии лежат дефекты свертывающей системы крови, которые могут быть как врожденными, так и приобретенными. Наследственная форма заболевания, которая диагностируется достаточно редко (примерно в 5 случаях из 100), обусловлена различными мутациями генов. Во время беременности риск образования тромбов увеличивается даже у здоровых женщин, что связано со значительными гормональными изменениями, происходящими в организме, а также физиологической гиперкоагуляцией (сгущением крови). При наличии тромбофилии риск значительно увеличивается. В частности, нарушение кровотока вследствие образования тромбов нередко является причиной выкидыша, инфарктов и преждевременной отслойки плаценты. Кроме того, возможна задержка развития и даже гибель плода. У женщин с тромбофилией может развиваться бесплодие, которое обусловлено проблемами с прикреплением эмбриона к стенкам матки. У пациенток с наследственной формой патологии прерывание беременности происходит на более поздних сроках, чем у тех, кто страдает приобретенной тромбофилией. В последнем случае выкидыш чаще всего происходит на сроке до десяти недель. Сочетание различных форм значительно повышает риск неблагоприятного исхода. Вероятность развития патологии в периоде гестации выше, если прежде имели место:

эклампсия, задержка развития или гибель плода, привычное невынашивание беременности, преждевременные роды или другие акушерские осложнения;

неудачные

тромбоз (единичный или рецидивирующий);

случаи тромбозов в семье.

Если врач подозревает тромбофилию, он назначит специальные исследования, которые могут подтвердить предварительный диагноз (D-димер, ПДФ и др.). При выявлении приобретенной формы тромбофилии у беременной женщины следует, если это возможно, постараться устранить ее причины. Профилактика тромбоэмболических состояний предполагает противотромботическую терапию. Препаратом выбора на текущий момент является низкомолекулярный гепарин, который не влияет на развитие плода и имеет мало побочных эффектов. Кроме того, его удобно применять, поскольку необходимо делать только одну инъекцию препарата в течение суток. В результате лечения должен нормализоваться уровень маркеров тромбофилии. На протяжении всего периода беременности врач тщательно контролирует показатели анализов, а также состояние будущей мамы и ребенка. Если риск осложнений, ассоциированных с тромбофилией, особенно высок, антикоагулянтную терапию проводят на протяжении всей беременности. Препараты временно отменяют только накануне родов, вновь начиная курсовой прием (обычно на срок до двух недель) уже спустя несколько часов после них. В некоторых случаях врач может назначить плазмаферез и инфузию свежезамороженной плазмы. Если у пациентки с АФС выявлена герпесвирусная инфекция, целесообразно введение иммуноглобулина. Также потребуется прием антиоксидантов, витаминов, ПНЖК и фолиевой кислоты. Важно понимать, что профилактику опасных осложнений при наличии тромбофилии нужно начинать еще до момента зачатия. Тщательное наблюдение за состоянием женщины и будущего ребенка должно осуществляться на протяжении всего срока гестации.