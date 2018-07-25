Семилетний мальчик был потрясен, увидев, что его сосед сделал с этой девочкой. Что он сделал дальше, наверное, спасло ее жизнь!

Мои родители работали каждый день допоздна, поэтому после школы я часто оставался дома у наших соседей, пока они не возвращались домой. У нашего соседа было две дочери: 6 и 10 лет на тот момент. Шестилетняя девочка была моим лучшим другом, и мы всегда играли с ней во дворе, в основном потому, что ее мать ненавидела шум в доме.

Но однажды была очень плохая погода, лил дождь, поэтому мы играли в доме, наверху. Я думаю, мы вели себя слишком громко, потому что мать девочки зашла к нам в комнату и вытащила мою подругу, протащив ее за руку.

Я спустился вниз, зашел на кухню, и увидел, что моя подруга стоит, наклонившись над стулом, а отец избивает ее колючей лозиной, так что по ее спине и ногам оставались кровавые следы. Наши родители никогда не били нас, поэтому я был в шоке. Я поднялся наверх и позвонил 911, как нам рассказывали делать в экстренной ситуации, мне было всего 7 лет. Я сказал оператору, что происходит, и он послал полицейскую машину. С тех пор их дом регулярно посещали инспектора.

Мне так и не разрешили снова играть с той девочкой, а мои родители были в бешенстве от такого поведения наших соседей, и они даже наняли мне няню, которая сидела со мной после школы. Спустя 20 лет, я очень горжусь собой за то, что попытался остановить жестокое нападение на шестилетнюю девочку!