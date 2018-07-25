В Миассе женщину-инвалида оставили без жизненно необходимого лекарства

На Южном Урале прокуратура через суд добивается предоставления 62-летнему инвалиду II группы препарата Эноксапарин натрия (Гемопаксан).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина лечится миасской больнице №4 и нуждается в ежедневном приеме данного лекарства. Препарат включен в список жизненно необходимых препаратов для медицинского применения на 2018 год. Однако получить его пациентка не может, несмотря на неоднократные обращения к лечащим врачам.

"В связи с невыполнением органами здравоохранения обязанности по предоставлению необходимого лекарства прокурором Миасса направлено исковое заявление в суд с требованием возложить на министерство здравоохранения Челябинской области и горбольницу №4 Миасса обязанность по бесплатному и постоянному обеспечению заявительницы препаратом в необходимом объеме — до отмены препарата лечащим врачом", — добавили в ведомстве.