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Солнцеву и его старушке-жене предрекли печальную участь
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Солнцеву и его старушке-жене предрекли печальную участь 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Шумиха вокруг скорого родительства звезды скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Гогена Солнцева и его престарелой супруги Екатерины не утихает. Особенно сильно общественность бурлит после сообщения Гогена о том, что они с женой выбирают имена будущим детям. Пользователи Сети предрекли паре печальную судьбу.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гоген Солнцев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с женой Екатериной Терешкович. «У нас с Катюшей возник спор в выборе имен детишкам🤔 А какие имена нравятся Вам? Напишите ниже ⤵️ нам очень интересно 👪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — обратился к подписчикам Солнцев.
Самое интересное, что большинство фанатов буквально засыпало Гогена самыми разными вариантами. Нашлись и те, кто в грубой форме призвал 37-летнего Солнцева и его 63-летнюю избранницу «заканчивать этот балаган», ведь у них еще «даже в проекте» нет детей и вряд ли будет. Свои комментарии оставили и подписчики, кто высказал уверенность, что Солнцева и Терешкович ждет жуткая участь.
"Ну вы же понимаете Гоген, что практически обречены в будущем на статус отца-одиночки?", «У меня вопрос: кто будет воспитывать ребенка? Катя через 10 лет начнёт страдать моразмом и по возрасту сама будет нуждаться в уходе… Гоген к тому времени наиграется в семью… а как же ребенок? Вы думаете дети это пиар? Дети это недосып по ночам, сад, школа, тренировки, репетиторы, не говоря уже о их влюбленностях, секретах и подростковых проблемах.. прежде чем пойти на этот шаг, подумайте как вы будете воспитывать подростка, а не ляльку… это жизнь маленького человека а не шоу в конце концов…», «Мне вас жалко, Гоген… Это сейчас о вас все говорят, а когда больше уже нечего будет выдумывать останетесь вы один… Не уверен что Катя будет с вами… и тогда снова придется искать тему чтоб о вас гвоорили… Печально что ваша жизнь такая пустая, раз вы ее заполняете такой постановкой (» — высказались поклонники.
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