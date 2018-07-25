Харви Вайнштейн дал первое интервью после скандала

«Вайнштейнгейт», начавшийся в октябре прошлого года, продолжается, и впервые за все это время Харви Вайнштейн высказался по поводу происходящего. Скандальный продюсер встретился с журналистом издания The Spectator Таки Теодоракопулосом и рассказал ему, как ситуация выглядит в его глазах.

«Ты родился богатым и привилегированным, и ты был красавчиком. Я родился бедным уродливым евреем, и мне пришлось бороться всю жизнь за то, чтобы чего-то добиться. У тебя было много девушек, а на меня ни одна не взглянула, пока я не сделал карьеру в Голливуде. Да, я предлагал им роли в обмен на секс, но так делали — и до сих пор делают — все. Я никогда, ни при каких обстоятельствах не изнасиловал ни одну женщину», — подчеркнул Вайнштейн.

Теодоракопулос добавил, что прежде Харви «звонил через помощников и заставлял ждать ответа», что было нормально, ведь он был «величайшим голливудским магнатом из всех таковых», но только не в этот раз: «Он позвонил мне напрямую, без всякого там „Харви Вайнштейн хочет с вами поговорить, пожалуйста, подождите“».

«Хотя некоторые скажут, что я необъективен, у меня есть сомнения по поводу женщин, которые объявляются много лет спустя и хотят большего после того, как их предположительно изнасиловал Вайнштейн. Однако настроения в Америке делают справедливый суд невозможным. Движение #MeToo похоронит любого судью и любых присяжных, которые не потребуют для Харви самого сурового наказания, — заключил Таки. — Возможно, я чего-то не понимаю? Он потерял все, и его называет монстром даже консьерж в лондонском отеле, который подслушал, как я обсуждал эту историю с моим редактором. По крайней мере, Харви делал хорошие картины».

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