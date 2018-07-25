Ямальца заподозрили в избиении 5-летнего пасынка — у него ЧМТ

В поселке Тазовском местного жителя заподозрили в избиении 5-летнего пасынка. Проводится доследственная проверка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, мать ребенка обратилась в правоохранительные органы 24 июля. Она рассказала, что накануне выпивала с сожителем. Они поругались и женщина, испугавшись, убежала из дома. С мужчиной остались трое несовершеннолетних детей.

На следующий день мать вернулась и обнаружила на теле одного из сыновей многочисленные синяки. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и кровоподтеки.

Семья состоит на учете как неблагополучная.

Следует напомнить, что аналогичный случай произошел в январе в Салехарде. Сожители поругались, и женщина в страхе убежала из дома, оставив с пьяным мужчиной двоих детей. Когда она вернулась, то обнаружила, что ее 3-месячная дочь мертва, а на теле 3-летнего сына — множественные ранения. В середине июля ямальца отправили за решетку на 21 год.