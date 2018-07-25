Бойфренд Бритни Спирс рассказал об их первой встрече 

София Гарбовская, редактор ленты новостей
Как думаете, чем, кроме идеального пресса, Сэму Асгари удалось покорить сердце Бритни Спирс во время первой встречи? По словам самого Сэма, все дело в его чувстве юмора. В интервью Men's Health 24-летний красавчик рассказал, что, когда Бритни подошла, чтобы представиться, он притворился, что забыл ее имя.
«Я ужасно разволновался, что немудрено: мне ведь предстояло познакомиться с королевой поп-музыки. Поэтому, когда Бри назвала свое имя, я не придумал ничего лучше, чем ответить: «Извини, повтори еще раз, как тебя зовут?» Все посмотрели на меня как на идиота. Не думаю, что кто-то вообще понял шутку, а вот Бритни рассмеялась».
Сэм и Бритни, напомним, познакомились на съемках клипа певицы на композицию Slumber Party. «Мы с ним оказались буквально заперты друг с другом в одном небольшом помещении — ждать, пока подготовят следующую сцену, нужно было минут двадцать, так что мы разговорились, — рассказывала позже Бритни. — В ходе беседы выяснилось, что мы оба любим суши. Пошутили, что хорошо бы перекусить вместе. Он дал мне свой номер телефона, который я положила в сумку и забыла про него на пять месяцев. Обнаружив однажды эту записку, я вспомнила о том, что познакомилась на съемках с милым парнем, и решила позвонить ему. Сэм действительно очень, очень веселый, и с ним легко».
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