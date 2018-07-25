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Ушел из жизни Серджио Маркионне
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Ушел из жизни Серджио Маркионне 

Автостат 2 часа назад
Фото: Автостат
Бывший глава концерна Fiat Chrysler и президент Ferrari Серджио Маркионне скончался в возрасте 66 лет. Его смерть официально подтвердили в итальянской компании, сообщает портал F1News.Ru. Джон Элканн, президент Fiat Chrysler: «К сожалению, произошло то, чего мы боялись. Серджио Маркионне, величайший человек и друг, ушел из жизни. Моя семья и я всегда будем благодарны ему за то, что он сделал». Новость о смерти Маркионне пришла через несколько дней после того, как в компании подтвердили, что он не сможет вернуться к работе из-за осложнений, возникших после операции на плече. Планировалось, что Маркионне пробудет в госпитале Цюриха не более недели, но возникшие осложнения привели к коме, которая оказалась необратимой.
Женский форум
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