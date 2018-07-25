Веселый гороскоп: работа мечты для каждого знака зодиака

Овен: конфликтолог

Ваш принцип (как и у Наполеона) — главное, ввязаться в драку, а там посмотрим. Если рядом спорят (пусть даже абсолютно посторонние люди), вы обязательно влезете, чтобы высказать свое мнение и навязать свою истину (даже если добро придется творить кулаками). Если вас начнут приглашать на телеканалы, чтобы услышать вашу точку зрения и дать плеснуть в лицо оппоненту водой, вашему счастью не будет предела.

Телец: смотритель райского острова

Вы, конечно, любите людей. Но уж очень сильно от них устаете. Поэтому у вас есть тайная мечта — сбежать ото всех на необитаемый остров. Но поскольку без дел вы жить не умеете, то желательно, чтобы у острова оказался хозяин, который наймет вас для выполнения важных обязанностей: развлекать попугаев, проверять мягкость песка на пляже, плавать в бассейне — и потом еще все это красиво описывать в блоге.

Близнецы: пилот воздушного шара

Тут все, как вы заказывали: путешествия, романтика, всеобщее восхищение. А самое важное — полная свобода: как только от вас потребуют обязательств, можно сразу рубить канаты и взмывать вверх. А какие перспективы открываются у покорителя неба! Вы будете участвовать в различных фестивалях воздухоплавания и устраивать небесные экскурсии для влюбленных.

Рак: дегустатор чая Желательно еще, чтобы вам разрешили работать из дома. Потому что только на любимом стуле с любимой чашкой в руках вы сможете оценить аромат чая, его цвет, крепость и послевкусие. Заодно вы готовы проверить, какие воспоминания навевает напиток, сколько чашек можно выпить с подругами, какой сорт лучше подходит к баранкам и пряникам, а какой — к варенью и меду. Учитывая, что титестер не может курить и пить алкоголь, а также пользоваться сильными духами, вам эта профессия на роду написана. Ответственная дегустация чая требует красивой и качественной техники для ее приготовления. Стильные электрические чайники SMEG в минималистичном или дизайнерском стиле от Dolce&Gabbana подарят вам возможность красиво сервировать стол и наслаждаться вкусом и ароматом свежеприготовленного чая.

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Вы будете тратить чужие деньги на то, что нравится вам. Уже нравится? Эта профессия позволит вам стать имиджмейкером, психологом и финансовым консультантом в одном лице. Конечно, в классическом варианте обязанности шопера ограничиваются помощью в создании индивидуального гардероба, но никто не мешает вам стать уникальным шопером антиквариата или интерьерных аксессуаров. Клянемся, у вас не будет перебоя ни в клиентах, ни в деньгах.

Дева: исследователь панд

Вам обязательно надо работать в науке. И чтобы профессия оказалась крайне редкой. И чтобы она была об экологии, гуманизме и вегетарианстве. Это все польстит вашему эго. А когда ваше самомнение удовлетворено, вы способны в глубине души сознаться, что вам хочется чего-то большого, мягкого и пушистого. А кто это может быть? Конечно, детеныш панды! Ради него вы готовы появляться на работе в костюме мамы-панды и даже философски жевать бамбук.

Весы: тестер элитных кроватей

Если честно, вы бы обрадовались, если бы прочли, что у вас опасный диагноз «непереносимость работы» и вам противопоказано перенапрягаться. Но поскольку такого диагноза еще нет, вы согласитесь валяться на дизайнерских кроватях, проверяя упругость матрасов (можно в паре) и выравнивая подушки. В общем, иметь какое-то оправдание тому, что большую часть дня вас тянет полежать и посмотреть в потолок.

Скорпион: охотник за привидениями

Вы главный специалист по сверхъестественному. Нет, вы, конечно, не верите во всех этих барабашек, экстрасенсов и инопланетян. Но это не мешает вам собирать на них досье. Поэтому кому, как не вам, бороться со страдающим средневековьем и вылавливать привидений и зомби из укрытий? Вам хватает рационализма, чтобы не бояться ужастиков, но при этом вас интригуют неразгаданные тайны. А походы по заброшенным кладбищам с осиновым колом в руке кажутся вам необычайно забавным времяпрепровождением.

Стрелец: каскадер

Вот у кошки в запасе девять жизней, а сколько у вас? Никогда не узнать, пока не проверишь. Поэтому вы и готовы лезть то на рожон, то в случайные драки. А там ведь страховка не предусмотрена. И ваши гениальные трюки никто не успеет снять на камеру и выложить в Instagram. Поэтому вам прямая дорога в кино, чтобы там были и риск, и общение со знаменитостями, и запутанные любовные истории, и несколько секунд всемирной славы.

Козерог: шоколадный инженер

Со стороны вы кажетесь воплощением строгости и точности. Но и у вас есть слабость — это шоколад. Так почему бы не стать к нему ближе? Возводить сложные конструкции из сладостей, придумывать новые рецепты, отливать скульптуры на заказ. При кажущейся простоте эта работа требует большой физической выносливости и крепкого здоровья: попробуй постой несколько часов в жарком помещении, где к тому же приходится постоянно пробовать шоколад. Только очень крепкая нервная система и печень это выдержит!

Водолей: торговец мечтами

Вы умеете исполнять чужие желания, даже если услышали о них мимоходом. Вам нетрудно устроить для подруги свидание со звездой, создать ребенку настоящую сказку, а любимому мужчине подарить восхождение на Эльбрус. Причем не всегда создание чудес требует от вас огромных вложений: чтобы показать кому-то космос, вы можете повести человека в бар под открытым небом и напоить его таким сочетанием алкоголя, что он ощутит полет и без запуска в ракете. В общем, ваш талант пора монетизировать.

Рыбы: профессиональный обнимальщик

У вас для каждого человека найдется доброе слово и теплое прикосновение. И не только потому, что вы умеете чувствовать других так же, как себя. Вы сами остро нуждаетесь минимум в семи объятиях в день, чтобы ощущать баланс. Поэтому вам подойдет профессия, где надо гладить, утешать, убаюкивать людей и нашептывать им сказки. Плюс этого занятия в том, что интим под запретом. Мило, невинно, без последствий и за 80 долларов (около 5 000 рублей) в час. А где же переворачиватель пингвинов? Ведь о такой работе мечтают все! Но увы, это фейк: птицы не падают на спину, когда задирают голову вверх и смотрят на прилетающие с полярниками самолеты, поэтому их не приходится переворачивать. Читайте другие веселые гороскопы:

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