Книги, которые сделают твою речь красивее

Красивая, насыщенная, мудрая, изобилующая эвфемизмами и эстетической красотой речь — что может быть прекраснее. С помощью такой речи можно ввести своих собеседников в заблуждение, скрыть пустоту своих мыслей, произвести впечатление, заретушировать собственную сенсетивность и оставить после себя хорошие впечатления. Как украсить свою речь, известно давно — нужно побольше читать, как классики, так и BroDude с колонками Отара Кушанашвили. Но важно научиться грамотно пользоваться этими плодами. На помощь опять придут книги, но немного другие.

«Дзен в искусстве написания книг», Рэй Брэдбери

«Каждое утро я вскакиваю с постели и наступаю на мину. Эта мина — я сам». Хочется засыпать цитатами из этой книги, но тогда ее прочтение потеряет всякий смысл. К тому же не хочется лишать потенциального читателя удовольствия от прочтения. Многие называют «Дзен» одним из лучших произведений великого писателя, хотя это не привычная искушенному читателю фантастика, начертанная гениальной рукой автора, а сборник эссе разных лет, истории из жизни писателя, в которые вплетены советы начинающему писателю. Писатель, как известно, работает с речью, его цель — красивыми и доступными словами описать ту или иную ситуацию. Так у кого учиться мастерству красноречия, если не у такого великого творца? У Набокова есть фраза: «Писателя можно оценивать с трех точек зрения: как рассказчика, как учителя, как волшебника. Все трое –сходятся в крупном писателе, но великим он станет, если первую скрипку играет волшебник». Сказано как раз про Брэдбери. Пускай книга адресована в первую очередь пишущим товарищам, это не уменьшает ее пользы для тех, кто хочет научиться говорить красиво. Если человек умеет говорить красиво, то и напишет он красиво, и наоборот. Брэдбери же учит, как собрать это всё в пазл под названием «красивая речь».

«Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно», Ларри Кинг

Одни могут увлеченно обсуждать машины, другие с не меньшим энтузиазмом и захватывающим очарованием говорить про политику. Ларри Кинг может говорить про всё — еще бы, с таким-то телевизионным опытом. Даже те, кто никогда не смотрел его шоу, знают, что это за человек, и в чем его исполинское величие. Если бы один из величайших интервьюеров планеты не знал секретов речи, то не было бы ни регалий, ни званий, ни репутации, ни этой книги. Кинг написал своеобразный учебник по болтовне, можно даже сказать азбуку разговоров — от А до Я. Пускай все примеры приведены из жизни или истории США — главные приемы, если можно так сказать, интерконтинентальны и применимы во всех культурах. Некоторые были тебе известны заранее, некоторые ты услышишь впервые. В любом случае, услышать их в очередной раз не помешает, может быть, мысли такого человека покажутся более убедительными.

«Черная риторика. Власть и магия слова», Карстен Бредемайер

Бредмайер считается настоящим гуру и специалистом в области взаимоотношений между людьми. Насколько это правда, сказать не можем, одно очевидно — многие известные тебе и планете персоны, то и дело мелькающие на экранах, читали маэстро. Потому что ведут себя и говорят в точности так же, как описано в книге. Но не думай, что прочитав этот сборник полезных советов и упражнений, сразу станешь гуру куртуазной ораторики. Без постоянной практики и постоянного оттачивания изученного материала всё быстро забудется, а время, потраченное на книгу, можно будет причислить к разряду «потраченное зря». Это не красивая интересная книжка, а именно что учебник.

«Выступление в стиле ТED. Секреты лучших в мире вдохновляющих презентаций», Джереми Донован

В наше время считается моветоном считать себя хорошим лектором, философом, мыслителем, безнесменом и ученым, если ты не выступал на TED. Тамошними ораторами восхищаются, их идеи и речь увлекают слушателя вне зависимости от степени бредовости всего сказанного. Порой бывает такой бред — ничего нового, но, гады проклятые, говорят красиво, волнительно, увлекательно. У организаторов конференции есть свои десять заповедей, соблюдать которые должны все выступающие. Автор рассказывает, как выбрать тему, составить план выступления, мастерски подать материал и отшлифовать свой стиль выступления. Автор лично (хотя мы знаем, что ему помогали) просмотрел самые популярные выступления и вывел формулы. Самое приятное, что он не отвлекается на лишние сведения вроде собственной биографии и прочего. Всё по делу, без шелухи.

«Секреты великих ораторов. Говори как Черчилль , держись как Линкольн», Джеймс Хьюмс

Джеймс Хьюмс, известный оратор и спичрайтер нескольких президентов США, обобщил приемы и методы таких мастеров красноречия, как Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт. Все эти героические, воодушевляющие речи — его пера и извилин дело. По его методике изучали риторику несколько поколений американских бизнесменов и политиков. Умение ясно излагать мысли необходимо всем, кто хочет достичь успеха. Ведь навыки красноречия — это такой же актив, как хорошее образование, деловая хватка или интуиция. Увлекательная, с множеством ярких выступлений и секретов книга, в которой расписаны мелочи вроде правильной паузы, использования цитат и того, с помощью каких историй лучше всего расположить собеседника к себе. Даже если ты не станешь оратором, время, потраченное на книгу, не пройдет зря, это действительно наиувлекательнейшая книга. Казалось бы, такая серьезная тема, такой серьезный человек, с таким жизненным опытом, но примеры приводит на Человеке-пауке и льве Симбе. Вот оно — потрясающее знание аудитории.