«Бывшая предложила побухать, но это не ТА бывшая»: пользователи твиттера жалуются на главные трагедии своей жизни

Предприимчивые пользователи твиттера замутили новый флешмоб — на этот раз все лежат и ревут, пародируя девушку, которой привез цветы, еду и лекарства НЕ ТОТ парень.

Героем дня стала микроблогер под ником принцесса копуста, рассказавшая трогательную историю о знаках внимания со стороны человека, который ей безразличен.

Лежу реву от того, что хороший парень привёз мне огромный букет роз, банку мёда, лекарства, эклеры и печеньки из кондитерской и большой пакет фруктов (предварительно узнав есть ли у меня аллергии). Но это не ТОТ парень ( — принцесса копуста (@Mumi_Troll) 22 июля 2018 г.

Само собой, этот твит вызвал массу негатива от пользователей, которым стало жалко парня. Но были и те, кто поддержал несчастную девушку и разделил ее трагедию.

Не реви, встретишь ещё мудака всей своей жизни

— wk (@Hooukee) 23 июля 2018 г.

ТЕХ парней не бывает, с любым рано или поздно это поймёшь

— Sasha Konovalov (@sknvlv) 23 июля 2018 г.

советую ему как можно раньше разъяснить что он НЕ ТОТ, а не держать как запасной вариант и того кто принесет таблеточки.

— lucy in the sky (@katyabutenko) 22 июля 2018 г.

Если б ты ему сразу сказала, что он не тот паркнь, он бы ничено не покупал, а ты бы не плакала. Л — логика.

— 420TV (@ValeraSeledkin) 22 июля 2018 г.

Кстати, блогерша, вероятно, потратила целый день на оправдание своего поступка перед незнакомыми людьми. Но мы ее в этом не виним, получилось забавно.

Ой да конечно. Девушка же обязана сразу замуж выйти за первого, кто её ссанными тряпками не бил.

— принцесса копуста (@Mumi_Troll) 22 июля 2018 г.

Но в итоге ей надоело это делать, и она написала пару постов в ответ на весь обрушившийся негатив.

Я абсолютно не умею сраться в коменатах. Поэтому так: 1. Парню всё сказано устно в лицо и несколько раз письменно, что нет, ничего не будет, не трать время. 2. Он знал, что я не приму его подарки и не открою. Поэтому прислал друга, который оставил это всё в подъезде под дверью.

— принцесса копуста (@Mumi_Troll) 22 июля 2018 г.

3. Моя зп на порядок выше, чем у этого парня (не считая его мутных леваков) и у меня есть своя квартира. У него нет. 4. Пункт 3 для меня не критичен, парень младше меня на 4 года. Это исключительно для тех, кто считает, что я «дою» парня.

— принцесса копуста (@Mumi_Troll) 22 июля 2018 г.

Ну, поговорили и поговорили, сам виноват, и проехали. Но не тут-то было. Твит принцессы копусты стал вирусным, и сотни микроблогеров в той же форме начали жаловаться на свои проблемы в жизни. А печали — они разные.

Кому-то привезли не ту пиццу, кто-то подписал договор не с тем клиентом, а кто-то отдался не тому возлюбленному.

Лежу реву от того, что надо мною тишина, небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня. Но боли больше НЕТ ( — двойное ничто (@electroeb) 24 июля 2018 г.

Лежу реву от того, что хорошая девочка привезла пиццу, пивко, мезим (поинтересовавшись об аллергии), спортивный журнал, презики и большой пакет с ручками. Но это НЕ ТА … ПИЦЦА!

— Пан Саксаул (@Le1ardo) 23 июля 2018 г.

Лежу реву на встрече с клиентом, который уже подписал договор и даже доп.соглашения, но это не тот клиент ((( — Игорь Борода (@rizhaya_borodka) 24 июля 2018 г.

Лежу реву от того что привёз ей огромный букет роз, банку мёда, лекарства, эклеры и печеньки из кондитерской и большой пакет фруктов (предварительно узнав есть ли у неё аллергии). А она все это взяла, а потом говорит — ты не ТОТ парень ( — Japanreports (@japanreports) 23 июля 2018 г.

Лежу реву от того что растираю сперму по животу, но эта сперма НЕ ОТ ТОГО ПАРНЯ

— Ilya Medvedev (@Ilmedved) 24 июля 2018 г.

Лежу реву от того, что мне написала бывшая с предложением встретиться и побухать (предварительно узнав, есть ли у меня сейчас девушка). Но это не ТА бывшая ( — Истина и стекломой (@sadface88) 24 июля 2018 г.

лежу реву от того, что хорошая девушка привезла мне букет роз, вкусные вредности из Макдака (предварительно узнав, что я там люблю) и авоську с мандаринами.

Но это ДЕВУШКА, а не парень

— Maria Snegova (@msnegova) 24 июля 2018 г.

Кажется, этот флешмоб вышел из-под контроля. Пользователей твиттера уже не остановить!

Лежу реву от того, что хороший флешмоб, привезли шутки хорошие, лайков много, остроумные реплаи (предварительно узнают нет ли нетерпимости к шуткам). Но твиттер уже не ТОТ ( — username (@Psevdonimoff) 24 июля 2018 г.

Лежу реву от того, что парень купил мне книгу Пелевина (предварительно узнав, нет ли у меня аллергии на постмодернизм), но это НЕ ТОТ Пелевин (( — Александр Пелевин (@comrade_wolgast) 24 июля 2018 г.

Лежу реву от того, что хороший бухгалтер привёз мне зарплату (предварительно не проверив). Но я не ПУПА ( — Лось (19,6) (@poooovar) 24 июля 2018 г.

На самом деле твиттер регулярно радует нас смешными (и не очень) флешмобами. Сейчас внимание многих пользователей привлекает челлендж «Один лайк — один факт», в котором представители разных профессий рассказывают небанальные истории о своей работе. БигПикча уже поведала историю проводницы, травматолога и работницы секс-шопа.