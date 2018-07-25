«Поиск» приглашает на дегустационный марафон

Каждый увлеченный садовод и огородник перед покупкой саженцев и семян, наверное, хотел бы оценить вкус выбранных сортов овощей или плодово-ягодных культур. Понимая это, сотрудники Агрохолдинга «ПОИСК» с ранней весны до поздней осени проводят уникальное мероприятие — дегустационный марафон.

Дегустационный марафон — возможность сделать правильный выбор

Главная его задача — дать конечному потребителю возможность оценить вкусовые и потребительские качества овощей селекции Агрохолдинга, узнать о новинках, попробовать урожай плодовых растений, чтобы смело сделать правильный выбор. Производителю, в свою очередь, марафон позволяет получить обратную связь от потребителей — объективную оценку по вкусовым и потребительским свойствам продукции.

На марафоне можно узнать о новинках и попробовать сорта на вкус

Сотрудники селекционного центра Агрохолдинга принимают самое активное участие в организации дегустаций. На сегодняшний день селекционерами компании создано и зарегистрировано более 680 сортов и гибридов овощных культур. Этот список ежегодно пополняется востребованными новинками, которые проходят тщательный отбор, в том числе и по вкусовым качествам. Благодаря марафону специалисты Агрохолдинга получают независимое мнение «народного жюри».

В ходе марафона специалисты Агрохолдинга «Поиск» получают независимое мнение «народного жюри»

В дегустационных марафонах представлены для оценки сорта и гибриды огурца, томата, редиса и зеленных культур. Наши гости также получают уникальную возможность попробовать и выбрать наиболее понравившиеся сорта земляники садовой, жимолости, винограда, красной и черной смородины, малины.

Дегустация малины

Важно отметить, что проводимые дегустации не только вкусные, но и познавательные. Хорошей традицией на дегустациях стали мастер-классы и консультации, на которых все желающие могут задать вопросы по агротехнике и защите растений непосредственно селекционеру или агроному Агрохолдинга.

Во время мероприятий можно не только продегустировать продукцию, но и задать вопросы специалистам

И, конечно, приятно отметить, что в нашем марафоне принимают участие даже известные «звезды». Так, высоко оценила вкусовые качества томатов-черри известная телеведущая Ангелина Вовк , особо отметив гибриды 'Эльф' F1, 'Волшебная арфа' F1, 'Сладкий фонтан' F1.

Телеведущая Ангелина Вовк и селекционер по томатам Татьяна Терешонкова

Как же принять участие в марафоне? Ответ прост — следите за новостями Агрохолдинга в соц.сетях, на сайте online.semenasad.ru. Дегустации проводятся на базе Московского селекционного центра, а также в крупных гипермаркетах. Все этапы дегустационного марафона, советы по агротехнике и много другой полезной информации вы можете увидеть на нашем канале YouTube.

Выбирайте лучшие по вкусу овощи и плодовые культуры, и на ваших грядках и в саду будут расти только «чемпионы»!