Разошлась с Тимати?

Подруга знаменитого российского репера Тимати сейчас вместе с актрисой Рудовой находится в Сен-Тропе. Девушки отдыхают на полную. Они засыпают поклонников снимками. И если Наталья публикует кадры, которые чаще всего передают настроение девушки в отдельные моменты, то Решетова не стесняется оголять все, что можно.

Анастасия взяла с собой на отдых множество откровенных дизайнерских купальников. Девушка активно их меняет, не забывая позировать на камеру и демонстрировать свои роскошные формы.

Впрочем, жаркие у девушки не только снимки. В комментариях многие подписчики отмечают одну странность. Отдыхает Анастасия без Тимати. А рядом с ней периодически мелькают парни из числа золотой молодежи.

Swimwear @beach_bunny_rus 💕

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

18 Июл 2018 в 10:53 PDT Особо внимательные фанаты, отметили, что Решетова и Тимати отписались друг от друга после случившегося между ними скандала. Стресс после ссоры девушка снимала самым диким способом. Она гоняла по ночной Москве на красные сигналы светофоров.

Keeping me hot, like July forever

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

24 Июл 2018 в 2:14 PDT Произошедшее Решетова никак не комментировала, но вскоре слухи ей надоели, и она попросила всех не лезть в ее жизнь.