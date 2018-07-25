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Разошлась с Тимати?
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Разошлась с Тимати? 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Подруга знаменитого российского репера Тимати сейчас вместе с актрисой Рудовой находится в Сен-Тропе. Девушки отдыхают на полную. Они засыпают поклонников снимками. И если Наталья публикует кадры, которые чаще всего передают настроение девушки в отдельные моменты, то Решетова не стесняется оголять все, что можно.
Анастасия взяла с собой на отдых множество откровенных дизайнерских купальников. Девушка активно их меняет, не забывая позировать на камеру и демонстрировать свои роскошные формы.
Впрочем, жаркие у девушки не только снимки. В комментариях многие подписчики отмечают одну странность. Отдыхает Анастасия без Тимати. А рядом с ней периодически мелькают парни из числа золотой молодежи.
Swimwear @beach_bunny_rus 💕
Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)
18 Июл 2018 в 10:53 PDT  Особо внимательные фанаты, отметили, что Решетова и Тимати отписались друг от друга после случившегося между ними скандала. Стресс после ссоры девушка снимала самым диким способом. Она гоняла по ночной Москве на красные сигналы светофоров.
Keeping me hot, like July forever
Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)
24 Июл 2018 в 2:14 PDT  Произошедшее Решетова никак не комментировала, но вскоре слухи ей надоели, и она попросила всех не лезть в ее жизнь.
Возможно, Тимати сейчас не может отправиться на курорт, пока идет разбирательство по делу об административном нарушении со стороны певца. Высокопоставленные представители правоохранительных органов взяли его под особый контроль.
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