Фонд AdVita и «Собака.ru» соберут 50 лучших дизайнеров России для распродажи в пользу онкобольных людей 

Благотворительный фонд AdVita при поддержке Собака.ru анонсировал шестой бутик-сейл в пользу пациентов с онкологическими диагнозами. В нем примут участие 50 молодых, авангардных, уличных и кутюрных брендов, передавшие вещи из своих коллекций для масштабной летней распродажи. Это едва ли не единственная возможность посмотреть, примерить и купить одежду и аксессуары от KISSELENKO, Tanya Kotegova, «Соня Мармеладова», JM Studio, NNedre, So Number One, Arctic Explorer, Arny Praht, Dress Up Hero, 404 NOT FOUND, Math, St. Friday Socks, Liza Odinokikh, Nina Shterenberg, Jana Segetti, Novaya, I AM Studio, «Доброта», Subbota Showroom и «Мыльной Белки» на одной площадке, да еще и со скидками до 50%. Все средства, собранные в процессе двухдневного маркета, пойдут в пользу подопечных фонда AdVita — в прошлом году выручка в 159 120 рублей позволила оплатить курс лечения для Екатерины Федорченко (25 лет) и Анны Одоевой (29 лет).
На бутик-сейле также будут проходить лекции от историка моды Мэган Виртанен, создательницы украшений для «Матильды» и бренда Сaviar Jewellery Ольги Аверьяновой и историка костюма Ольги Хорошиловой, а еще парикмахерское шоу от «Студии Осипова», гитарный концерт от Andrew Axenov, фортепианное выступление «Неоклассика от YuMaro» и мастер-классы по стилю и макияжу. Посмотреть, послушать и принять участие в них после шопинга можно будет совершенно бесплатно. Что: Boutique Sale фонда AdVita при поддержке «Собака.ru»Когда: 11 августа с 12:00 до 21:00, 12 августа с 12:00 до 20:00Где: «Голицын Холл», наб. реки Фонтанки, 20Вход: свободный