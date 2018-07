Фонд AdVita и «Собака.ru» соберут 50 лучших дизайнеров России для распродажи в пользу онкобольных людей 

Благотворительный фонд AdVita при поддержке Собака.ru анонсировал шестой бутик-сейл в пользу пациентов с онкологическими диагнозами. В нем примут участие 50 молодых, авангардных, уличных и кутюрных брендов, передавшие вещи из своих коллекций для масштабной летней распродажи. Это едва ли не единственная возможность посмотреть, примерить и купить одежду и аксессуары от KISSELENKO, Tanya Kotegova, «Соня Мармеладова», JM Studio, NNedre, So Number One, Arctic Explorer, Arny Praht, Dress Up Hero, 404 NOT FOUND, Math, St. Friday Socks, Liza Odinokikh, Nina Shterenberg, Jana Segetti, Novaya, I AM Studio, «Доброта», Subbota Showroom и «Мыльной Белки» на одной площадке, да еще и со скидками до 50%. Все средства, собранные в процессе двухдневного маркета, пойдут в пользу подопечных фонда AdVita — в прошлом году выручка в 159 120 рублей позволила оплатить курс лечения для Екатерины Федорченко (25 лет) и Анны Одоевой (29 лет).