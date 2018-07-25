Насколько несчастны женщины в России: простой сравнительный анализ

Традиционно российская женщина считает себя одной из самых несчастных в мире. Насмотревшись сериалов, слетав на недельку в отпуск на моря, словив восхищенных иностранных взглядов, барышня начинает думать, что везде в мире женщины живут лучше, чем она.

Европейки наслаждаются свободой. Женщин востока окружают горячие страстные мачо, исполняющие все их капризы. И лишь только русская женщина сидит и плачет на завалинке.

Однако мне хотелось бы напомнить вам о том, как обстоит дело на самом деле.

Начнем с того, что мир в целом, в смысле планета Земля, не такое уж безопасное место для женщин. В целом женщин меньше, чем мужчин, за счет стран, где их просто физически истребляют в промышленных масштабах. Особенно это касается стран Персидского Залива, Индии, Африки и Юго-Восточной Азии. А ведь именно жители этих стран дарят нам самые горячие взгляды, самые настойчивые ухаживания, и самые головокружительные комплименты.

Вы когда-нибудь знакомились с гражданами, прибывшими к нам из Индии?

О, какими взглядами они провожают женщин, худых и толстых, молодых и не очень. Как настойчиво узнают номер телефона, как решительно барабанят в дверь незнакомке…

И не мудрено. Ведь дефицит женщин в Индии составляет уже десятки миллионов.

А куда они делись? А вот куда.

По всей стране колесят передвижные вагончики-абортарии — врач делает УЗИ и тут же, по результатам исследования, может избавить женщину от нежелательного плода — девочки. Так что, дамы, проблемы у женщин в Индии начинаются еще до их рождения, прямо с зачатия.

Мы можем себе позволить хотя бы родиться. Они — нет.

Дальше по-мелочи: изнасилования, которые случаются в Индии, чуть отойдешь от центра, на каждом углу. К тому моменту, когда вы дочитаете этот текст, в Индии уже точно кого-то изнасиловали. Причем если у нас изнасилование — дело все-таки интимное, тайное, то в Индии все может случиться прямо средь бела дня.

Кстати, если девочке исполнилось 15 лет, и она состоит в браке, то законный муж может делать с ней все, что угодно. Изнасилованием это не считается.

Вы все еще со мной, мои хитрые любительницы воспитывать мужей отказом от секса?

Однако 15 лет — это еще не предел. Даешь меньше! 11, 9, 6!

Например, в Малайзии действует довольно сильное лобби, защищающее браки с детьми. Такие брачные союзы не считаются уголовно наказуемыми преступлениями, и наказание за них ограничивается, в лучшем случае, штрафом.

Этот вопрос неоднократно обсуждался в обществе, но воз и ныне там. Один из депутатов правящей коалиции заявил, что девочки, достигшие девяти лет, «физически и духовно» готовы к вступлению в брак.

«Они достигают половой зрелости в возрасте от 9 до 12 лет, и в это время их тела уже схожи с телами 18-летних», — вполне серьезно заявил депутат.

Мы можем выбирать наших вась, даже если они с пузиком, ворчат, ходят в трениках и мало зарабатывают. Но это мы их выбираем. Никто не подсовывает нам такого васю в одиннадцатилетнем возрасте, и на всю жизнь, насильно. И если кого-то не устраивают выбранные ей же треники, то почему бы не пойти и не выбрать треники получше?

А ведь миллионы женщин в мире не имеют такой возможности. Мы, несчастные и забитые, недовольные прогулкой по ноябрьскому парку (хотя это, конечно, безобразие), костерящие кавалера-жмота за неоплаченный кофий, не знаем, что такое гореть факелом на погребальном костре.

Что такое быть изнасилованной на виду у всех по приговору сельсовета. Что такое получить порцию кислоты в лицо за отказ выйти замуж. Если что-то такое произойдет в нашем обществе, это будет воспринято как беспрецедентная жестокость.

Но миллионы женщин еще живут в обществе, где это норма.

Но что я все о варварах, да о варварах. Давайте посмотрим на цивилизацию! Ведь есть же не только загорелые восточные красавцы, есть же еще и элегантные европейцы, и соблазнительные американцы.

Они живут цивилизованной и сытой жизнью, и не заставляют никого носить паранджу. Но опять же, восхищаемся мы ими на расстоянии. Мы восхищаемся ими на прогулке в отпуске, на который копили весь год, и теперь нам все кажется волшебным.

По роду деятельности, чтобы найти для вас что-то новенькое, мне приходится проглядывать зарубежную прессу. Я просматриваю «письма читателей», которые активно обсуждают мужчины и женщины. И друзья, все их проблемы совершенно те же, что и у нас.

Их женщины в письменном виде ругаются на то, что мужья не желают впрягаться в бытовые заботы. Их мужчины приходят в ярость, когда узнают о сотнях партнеров своей женщины. И такие посты, как и у нас, собирают тысячи комментариев срача.

Можно просто перевести все это на русский, и ничего не поменяется. Ни мы, ни они, никто не может полностью избежать сексизма. Просто у них голоса феминисток звучат громче, вот и все.

Я знаю парочку женщин, еще с 90-х лелеявших мечту уехать на ПМЖ «замуж за рубеж». Далеко не все они устроились шоколадно. Вернее, устроились как раз те, кто рассчитывал на себя, растил себя как профессионала.

Те же, кто целился только на «замуж за рубеж» получили в полной мере и побоев, и алкоголизма, и унизительного проживания в статусе любовницы без гражданства.

А те, кто все-таки подписал заветный брачный контракт, и стал законной женой, согласились на такие кабальные условия, которые не предложил бы им не один Вася.

Кстати, это у нас брачный контракт — бумажка, которой можно подтереться, если он противоречит правам женщины. Там это документ, «от и до» регулирующий ваши права. Ваши птичьи права.

Нет, я не говорю, что у всех так. Но одно дело быть туристкой, и ловить на себе восхищенные взгляды. И совсем другое дело — быть выписанной из страны третьего мира, как некоторые считают, покорной женой. Это очень разные вещи.

Единственное, что действительно отличается в «развитых» странах — это отсутствие такого как у нас беспрецедентного права на материнство. Именно у нас это право реализовано в полной мере, и мы думаем: а как может быть иначе?

Но оглянитесь на мир, так далеко не везде.

В мусульманских странах ребенка старше 2-х лет совершенно однозначно заберет папаша. А в развитых странах будет установлена либо совместная опека, и попробуйте нарушить права отца, либо вопрос о месте жительства ребенка будет решать суд. И суду плевать на то, что вы «яжеженщина» и «яжемама».

«Яжемать» — это вообще чисто советская фишка, которая кажется нашим дамам нормой. Но это далеко не норма для всего остального мира.

Вы думаете, что разрыв зарплат мужчин и женщин существует во всем мире? Нет, он существует везде. И наши 26 — 30 процентов — это хороший, низкий показатель.

Вы говорите, что женщины редко занимают руководящие места? Процент руководителей среднего звена-женщин у нас один из самых высоких в мире.

Разуйте глаза, этот мир несправедлив к женщинам везде. Но одно дело плакать о несправедливости, моя горшки у колодца, а другое дело — имея возможность эти горшки не мыть, не будучи битой палками.

Пусть наши мужчины несовершенны, и в голове у них иногда бывают непонятные нам субстанции, но с ними возможно строить диалог. И это уже большой плюс.

Наша боль, усталость и проблемы связаны, увы не только с дискриминацией. Они связаны с тяжестью выбора, который мы, женщины, делаем каждый день. Выбора, которого у нас раньше не было.

Мы сами выбираем мужчину, религию, дорогу. Это тяжело, но это и прекрасно. Короче говоря, я просто хотела передать привет тем, кто верит в сказку о женском безусловном благоденствии заграницей.

Добро пожаловать в реальность, дамы…