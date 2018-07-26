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Новый президент «Феррари» почтил память Маркьонне
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Новый президент «Феррари» почтил память Маркьонне 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Пришедший на смену Серджио Маркьонне на пост президента Ferrari Джон Элканн выразил соболезнования в связи со смертью своего предшественника.
— Случилось то, чего мы все так боялись, — цитирует Элканна Autosport. — Ушел хороший человек и настоящий друг Серджио. Думаю, лучшим способом почтить его память будет следование его примеру и сохранение его главных ценностей — гуманности, ответственности и открытости.
Состояние здоровья экс-президента резко ухудшилось на минувшей неделе из-за осложнений после операции, которую он перенес в больнице Цюриха. Маркьонне во главе Ferrari занимался, в том числе, вопросами присутствия компании в автоспорте, в частности, команды «Феррари» в чемпионате Формулы-1.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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