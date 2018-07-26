Новый президент «Феррари» почтил память Маркьонне

Пришедший на смену Серджио Маркьонне на пост президента Ferrari Джон Элканн выразил соболезнования в связи со смертью своего предшественника.

— Случилось то, чего мы все так боялись, — цитирует Элканна Autosport. — Ушел хороший человек и настоящий друг Серджио. Думаю, лучшим способом почтить его память будет следование его примеру и сохранение его главных ценностей — гуманности, ответственности и открытости.

Состояние здоровья экс-президента резко ухудшилось на минувшей неделе из-за осложнений после операции, которую он перенес в больнице Цюриха. Маркьонне во главе Ferrari занимался, в том числе, вопросами присутствия компании в автоспорте, в частности, команды «Феррари» в чемпионате Формулы-1.