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«Руководитель обязан предоставить отпуск, если сотрудник хочет получить сразу 28 дней»
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«Руководитель обязан предоставить отпуск, если сотрудник хочет получить сразу 28 дней» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«У меня такой проблемы не было. Есть график отпусков, который создается заранее, связывается с определенным производственным циклом, и люди его исполняют. Нужно соблюдать дисциплину. Кого-то можно дополнительно поощрить рублем или другими стимулами, но люди должны понимать, что есть производственный цикл, от которого зависит и их зарплата в будущем. Как потопал, так и полопал.
Высококвалифицированные люди, с большим опытом и знаниями, часто стараются делить отпуск по две недели и „дерутся“ за эту привилегию. Но закон есть закон, и руководитель обязан предоставить отпуск, если сотрудник хочет получить сразу 28 дней. Вообще если собственник жалуется даже на такие мелочи, ему стоит задуматься, не нужно ли ему найти наемного руководителя. Если даже такие мелочи становятся проблемой, то проблема в руководстве.
Есть люди, которые даже в отпуске не перестают думать о производстве и „гоняют масло“ в голове, а есть те, кому само производство неинтересно. Они там „отбывают повинность“ и, естественно, в отпуске о нем не думают. Задача руководителя — вовлечь людей в производственный процесс, заставить как-то активизироваться. Если не мотивировать человека, если он не видит какого-то интереса, мы это и пожнем. Но я считаю, что ответственность всегда на руководителе».
Фото:ФедералПресс/Евгений Поторочин
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