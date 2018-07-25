Проблемная богатая женщина пошла к своему психиатру, жалуясь, что она не может быть счастливой.

Красивая, богатая дама жаловалась своему психиатру, что она чувствует, что вся ее жизнь — пуста, и она не имеет смысла. И она хотела, чтобы он дал ей совет как обрести счастья. Психиатр подозвал старушку, которая убирала в офисе, а затем сказал богатой даме: «Я попрошу Мэри, чтобы она рассказала вам, как она нашла счастье. Все, что я хочу от вас, это чтобы вы выслушали ее».

Так что старушка отложила свою метлу, села на стул и рассказала свою историю: «Мой муж умер от малярии, а спустя три месяца мой единственный сын погиб в автокатастрофе. У меня не было никого — у меня ничего не осталось. Я не могла спать, не могла есть, я никогда не улыбалась никому, я даже думала о самоубийстве. Но однажды вечером маленький котенок последовал за мной домой с работы. Почему-то мне стало жалко этого котенка. На улице было холодно, поэтому я решила забрать котенка. Я накормила его молоком, и котенок вылизал тарелку начисто. Потом он замурлыкал и потерся о мою ногу и, впервые за несколько месяцев, я улыбнулась. Потом я подумала, если маленький котенок мог заставить меня улыбнуться, может быть, делая что-то для людей, я смогу сделать себя счастливой. Поэтому на следующий день я испекла немного печенья, и отнесли их соседу, который был болен и лежал в постели. Каждый день я пыталась сделать что-то хорошее для кого-то. Это заставило меня радоваться, потому что я видела их счастливыми. Сегодня я не знаю никого, кто спит и ест лучше, чем я. Я нашла свое счастье, давая его другим».

Когда она закончила свой рассказ, богатая леди плакала. У нее было все, что можно купить за деньги, но она потеряла то, что нельзя купить за деньги.

Счастье-это не пункт назначения, это путешествие.

Счастье — это не завтра, это сейчас.

Счастье — это не зависимость, это — решение.

Счастье, что вы есть, а не то, что у вас есть!