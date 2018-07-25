В Ленинском районе в сточную канаву падают дети

Жители Ленинского района Саратов сообщают о падении детей в разрытую коммунальщиками яму. По словам горожан, она несет угрозу здоровью и жизням юных саратовцев.

Канаву не могут закопать уже больше года. В социальной сети в паблике «Солнечный Саратов» появилось сообщение местной жительницы. Гражданка опубликовала снимки, сделанные у дома № 8 по улице Электронной. На фото запечатлена яма, наполненная водой.

«Постоянное отключение воды, так как регулярно прорывает трубы! Замену труб не производят, а заделывают дыры чопиками! Из люков льётся вода, весь двор в грязи!», — возмутилась местная жительница. Пользователь сети отметила, что в эту канаву уже неоднократно падали дети, а также проваливались автомобили.

Встревоженная девушка также написала, что по этому поводу не раз обращалась в Водоканал и ТСЖ. Как оказалось, коммунальщики принимают заявки, однако до настоящего момента никаких мер ими принято не было.

Это не единственная яма, которая беспокоит горожан. Провал на Железнодорожной пока только огородили. Такой ответ дали в администрации. Напомним, ранее на телеканале «Саратов 24» выходил сюжет о провале на дороге во Фрунзенском районе. По словам людей, после работ коммунальщиков, асфальт треснул. Чиновники подтвердили информацию о том, что в июне этого года там действительно проводились работы. Неоднократно направлялись письма в «Концессию водоснабжения — Саратов» о необходимости восстановления асфальтового покрытия.