Бабушка в 105 ягодка опять. В чем секрет долголетия?

Жительнице Араратской области Армении Эрикназ Минасян исполнилось 100 лет. День рождения Эрикназ отметила в окружении 6 детей, 9 внуков и 15 правнуков. Поздравить долгожительницу пришла лучшая подруга. Она младше юбилярши на два года. Здоровью 100-летней бабушки можно позавидовать. «Своей жизнью она довольна. На сегодняшний день жалуется только на слух и зрение, но ей же целых сто лет! Для такого возраста это мелочи. Главная мамина цель — увидеть своих праправнуков», — рассказала дочь Эрикназ Ерджаник Погосян.

Долгожительница по-прежнему сама сажает зелень и пропалывает грядки в огороде. «По профессии я ткачиха. Всю жизнь много трудилась, ела обычную еду, поэтому даже не знаю, в чем секрет моего долголетия. Мне кажется, в душевном спокойствии и любви моих детей. Они всегда рядом со мной и поддерживают меня», — сказала Эрикназ Минасян.

На Земле живут 450 тысяч человек старше 100лет. По данным ВОЗ, дольше всего живут жители развитых стран ЕС и Азии. По числу долгожителей в Азии лидируют Япония, Сингапур и Гонконг. В Европе дольше всего живут в Андорре, Сан-Марино и Исландии. Много долгожителей в Италии, Швейцарии и Швеции. Средняя продолжительность жизни в Японии — 86 лет. Средняя продолжительность жизни итальянцев и шведов — 83года. Россияне живут в среднем 72,4 года. Меньше всего живет население бедных стран Африки, отмечает ВОЗ . Средняя продолжительность жизни в Конго не дотягивает до 50 лет. По данным Росстата, в 2017 году число россиян-долгожителей выросло на 923 человека. Сейчас в России живут 15,7 тысяч человек старше 100лет

Как дожить до 100 лет, телеканалу «МИР 24» рассказал руководитель школы здорового образа жизни Дмитрий Воропаев . Интервью смотрите в видеоролике.

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