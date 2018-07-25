Осторожно, горячо: звезды, которые любят загорать топлес

20-летняя дочь Майкла Джексона — девушка свободных нравов. Пэрис часто выступает в защиту феминизма, а частности отстаивает право девушек не избавляться от волос на теле. А еще Пэрис не видит ничего плохого в том, чтобы оголять грудь и загорать так, как ей нравится. Осуждать ее за это или нет, решайте сами.

Ванесса Паради считает, что ей нечего стесняться. На частных пляжах актриса часто загорает топлес, и ее совсем не смущает тот факт, что позже ее эротические снимки появляются на страницах таблоидов. Не обращать внимания на вездесущих папарацци знаменитая красотка научила и свою 18-летнюю дочь Лили-Роуз. Девушка как и мать не стесняется обнажаться на пляже.

Румер, Талула и Скаут Уиллис уверены, что то, в каком виде они загорают и как отдыхают — это только их личное дело. Только вот личное мгновенно становится публичным, как только девушки начинают выкладывать смелые видео в Instagram. Ролики из серии «показать все, что скрыто» набирают огромное количество просмотров. Еще бы!

А вот фанатов Майли Сайрус голой грудью уже не удивишь. Свою любимицу они видели и не в таких ракурсах. Так что, даже сама певица уже не придает значения тому, все ли части ее тела прикрыты на очередном фото или видео в социальной сети.

Кейт Мосс, кажется, выбрасывает верх от купальника сразу после покупки. Супермодель редко можно увидеть на пляже не топлес. Недаром ее называют одной из самых раскрепощенных манекенщиц современности (Эмили Ратажковски, прости!). Только вот в реальной жизни Кейт уж очень сильно отличается от своих фотографий для календаря Pirelli.