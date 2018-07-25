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Смайлик доплывет до Салехарда
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Смайлик доплывет до Салехарда 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 25 июля, четверо отважных бийчан отправились покорять величайшую реку Обь. Около полугода команда готовилась к путешествию, дорабатывала судно и согласовывала технические изменения.
Маршрут пройдет через Барнаул, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Новосибирск, Колпашево, Нефтеюганск, Нижневартовск, Стрежевой, Сургут, Лабытнанги и Салехард, — сообщается на сайте Бийского округа. В путешествие вместе с командой отправился их неизменный талисман — смайлик, желтое улыбчивое солнышко.
У команды есть все необходимое для целого месяца автономного плавания. Матросы считают: чем меньше остановок, тем быстрее плавание. В города будут заходить на экскурсии, а основной отдых будет проходить на катере. Рабочая смена будет сменяться хозяйственными делами.
По словам участников, продвигаясь по рекам, порой даже не знаешь точного маршрута, не можешь предвидеть трудности, которые ждут впереди.
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