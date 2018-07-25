Роспотребнадзор не нашел в магазинах Саратовской области опасных для здоровья овощей и фруктов

С начала года в Саратовской области было изъято 1254 килограмма овощей и фруктов. За нарушения вынесено 37 постановлений на сумму штрафов в 279,5 тысяч рублей. Изъятие произошло, в основном, из-за отсутствия сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции. О результатах проверки сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей.

За это время проверили 984 пробы овощей по нескольким пунктам: наличие токсичные элементов, нитратов и пестицидов. Исследовали продукты также по микробиологическим и паразитологическим показателям. По результатам проверки никаких нарушений не выявлено.

Эксперты проверяли овощи и фрукты, выращенные не только в Саратовской области, но и за ее пределами.

Следует заметить, что с начала года в регионе уничтожили около 20 тонн опасных продуктов.