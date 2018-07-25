No photo! Хабенский и другие артисты, которые не любят фанатов

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Бледанс обиделась на Хабенского за отказ сфотографироваться с ее сыномАктер, впрочем, уже успел на это ответить: «Я не аппарат для фотографирования, не обезьянка. На просьбы сфотографироваться я имею право сказать „нет“, когда где-то нахожусь, курю, общаюсь с друзьями — я не обязан соглашаться на что-то по любому запросу. Это моя личная жизнь».

Те, кто хотя бы раз общался с Хабенским, или брал у него интервью, прекрасно знают его точку зрения, и поэтому никогда не просят о совместном снимке. Надо сказать, Константин — далеко не единственная звезда, которая не любит фотографироваться с фанатами (и мало для кого делает исключения).

Фото: globallookpress.com Милая толстушка, одна из самых популярных сейчас комедийных актрис, еще недавно Эми делала снимки со всеми желающими. Но все изменилось после того, как ее стал преследовать фанат с фотоаппаратом, «подлавливая» Эми в те моменты, когда она была не в настроении, или считала, что плохо выглядит. На все ее просьбы не снимать, парень отвечал: «Я делаю, что хочу, потому что это Америка, дорогуша, и ты принадлежишь ей».

Теперь Эми не делает селфи ни с кем. Это Америка, имеет право.

Фото: globallookpress.com Филипп Бедросович вообще не жалует «простую» публику, журналистов и фанатов. Все помнят его знаменитую фразу: «Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон».

Фото: globallookpress.com Его детство и юность прошли у всех на виду, и Джастин долго старался быть милым со всеми. Но однажды он не захотел фотографироваться с поклонницей, и в социальных сетях началась настоящая травля. В ответ Джастин заявил, что теперь он не будет фотогравироваться ни с кем: «Только потому, что вы покупаете мою музыку, вы не получаете права вторгаться в мою личную жизнь. Я не животное в зоопарке. И, да, я готов к тому, что вы разочаруетесь во мне после этого, но я никому ничего не должен».

Земфира

Фото: globallookpress.com Кстати…

Флешмоб #выскажумнение: пользователи соцсетей переиначивают высказывание Земфиры о Гречке и МонеточкеМы уже писали про то, как она обматерила фаната, который на концерте бросил Земфире сверток с цветами, но случайно попал в гитару. Фотографировать певицу без ее разрешения тоже строго не рекомендуется: может разбить телефон о вашу голову.

Фото: globallookpress.com Он никогда не отвечает на письма фанатов, не реагирует на их восторги в свой адрес в соцсетях, отказывается фотографироваться даже с совсем юными поклонниками — «уважайте мое личное пространство» его любимый девиз.