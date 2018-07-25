Ложная взрослость современной молодежи

Многие нынешние подростки уже считают себя взрослыми. Но на деле обретают социальную самостоятельность позже, чем их предки. Как относиться к этому противоречию?

«Видели, знаем»

Мой школьный товарищ рассказывает:

— Жена сказала: надо купить новый телевизор. В субботу дети привезли к нам внука, ему ещё нет шести. Мы с ним сели в машину, поехали, купили телевизор, потом вернулись домой, я вытащил телевизор из коробки, прикрутил подставку и, взяв инструкцию, отправился в спальню. Лежу читаю и вдруг слышу — в столовой кто-то разговаривает. Господи, про ребёнка забыл! Выскакиваю и вижу: мой Костик устроился в кресле и смотрит мультик. Представляешь?! Я, старый пень, кандидат технических наук, изучаю эту… инструкцию, а этот карапуз, едва умеющий складывать буквы, уже всё подключил, нашёл каналы и уставился в свою «Карусель»!

Социологи утверждают: в сегодняшней России 70 процентов (!) пятилетних граждан уже пользуются Интернетом. Но это ещё только начало. Чуть позже наши дети с той же третьей космической скоростью в совершенстве осваивают любую технику, окружившую нас плотным кольцом, — ноутбук, планшет, смартфон, домашний кинотеатр, робот-пылесос и разные другие вещи, пользуясь которыми мы, взрослые, зачастую даже не подозреваем, какие ещё у этой чудо-техники есть полезные функции.

До сих пор никто толком так и не понял, в чём суть этого феномена: почему дети быстрее и легче осваивают современные гаджеты, хотя никто их этому не учит?

Впрочем, я сейчас не про причины, а про следствия. Умение быть с этой техникой на ты — лишь один фактор, позволяющий недорослям ощущать себя вполне взрослыми. А ведь есть ещё и другие.

Ну, чем вы можете удивить современного подростка, живущего в мегаполисе? Он всё уже видел, а что пропустил, может увидеть в пару кликов.

Широту знаний наших деток и внучат не сравнить с той, что у родителей, чьё становление выпало на 1990-е годы, а тем более с той, что у бабушек с дедушками, которые выросли в советской информационной изоляции. Благодаря автомобилизации и доступности зарубежных поездок многие ребятишки ко дню своего совершеннолетия поездили, полетали и повидали столько, сколько всего сотню лет назад не снилось даже королям, не говоря уж об их подданных.

Ну, чем вы можете удивить современного подростка, живущего в мегаполисе? Он всё уже видел, а что пропустил, может увидеть в пару кликов. Как говорила героиня древнего фильма: «Видели, знаем».

На моих глазах старенький дедушка решил показать своему внучку самое дорогое, что у него было, — редкую по богатству коллекцию открыток с репродукциями полотен великих художников всех времён и народов. Внучек лениво глянул в альбом с открытками, которые заполняли огромный, изготовленный по спецзаказу шкаф, а затем разбудил свой планшет, несколько раз ткнул пальцем в экран и показывает:

— Это кто у тебя, деда, Веласкес? Ну, вот он, этот Веласкес, — во всех музеях мира, с объяснениями, кто есть кто на картине, и в нормальных красках, не то что на твоих пыльных открытках.

Бедный дедушка сник, убрал альбом в шкаф и потом признался мне, что в тот момент осознал: его хобби, которым он жил долгие годы и которому посвящал будни и праздники, было пустой тратой времени, и, когда он умрёт, все эти альбомы переедут на помойку.

А я, в свою очередь, признался, что мне нечем его успокоить.

Жираф тоже большой…

Чем старше становятся наши отпрыски, тем взрослее они себя чувствуют. Уже в подростковом возрасте спорят по любому поводу. Не стесняясь, посмеиваются над родителями и стариками. И чуть что — беззлобно дают нам понять, что мы старые и этого не знаем, не понимаем.

Сын моих приятелей, перешедший в этом году на второй курс университета, на пару голов выше родителей. Он про них, при них же, со смехом говорит:

— Предки? Вечно мной недовольны и вечно смотрят мне в пупок.

Мы, конечно, то и дело одёргиваем наших деток. Чтобы не забывались. Но втайне ими гордимся: «Наш-то, оглянуться не успели, а уже совсем большой!».

Однако многие школьные учителя, вузовские преподаватели и учёные, занимающиеся исследованиями подрастающего поколения, с такими родителями и бабушками-дедушками не согласны. Они говорят: на самом деле нынешние дети взрослеют поздно, позже, чем предыдущие поколения. В общем, жираф тоже большой, но — глупый.

Жизнь вокруг сильно изменилась. Раньше дети росли во дворе. Теперь во дворе страшно: там караулят ребёнка геи, педофилы и прочие извращенцы.

Аргументы? Их немало…

Прежде всего, изменилась семья. Теперь рожают не по десять ребятишек, которые с малых лет должны помогать матери с отцом, а одного, в лучшем случае — двоих, в исключительном — троих. Ну а чем меньше детей, тем больше над ними дрожат. Иной дитёнок уже с вполне определённым интересом заглядывается на юных лиц противоположного пола, а его всё «с ложечки кормят»: «Погоди, доченька, я тебе сейчас супчик разогрею», «Сыночка, ты руки перед едой помыл?», «Не забудь надеть шарфик!», «Ты все уроки сделала?» — ну и так далее, до бесконечности.

Это вырабатывает в ребёнке инфантилизм. А ещё — незнание практической стороны жизни и, более того, нежелание её знать. Я знаком с одной очаровательной 16-летней девочкой, которая плохо знает, почём сегодня в магазинах пачка сливочного масла, кило сметаны, приличного сыра, и из всех блюд сама может приготовить только три — яичницу, картошку и макароны.

Кроме того, и жизнь вокруг сильно изменилась. Раньше дети росли во дворе. Теперь во дворе страшно: там караулят ребёнка геи, педофилы и прочие извращенцы, поэтому дети в начальной школе гуляют с бабушкой в скверик, а кто постарше — после школы до вечера сидят дома, упершись в экран компьютера. В итоге — отсутствие опыта в принятии самостоятельных решений и нехватка социализации, которая ограничена только школой — уроками и переменками.

По данным Росстата, сейчас в стране около 2 миллионов девушек и юношей, которые не учатся и не работают. Конечно, тут главные причины в том, что не все способны учиться в вузах, в небольших и моногородах нет работы, да и молодых частенько принимают на работу с неохотой, поскольку у них нет профессионального опыта. Но есть ещё один фактор: многие выросшие дети не привыкли биться за себя, доказывать свою важность и полезность. Они не прошли дворовую академию.

Что касается опять-таки современных гаджетов, они, вне всякого сомнения, очень полезны. Но, как у всякого, даже самого замечательного явления, у них есть свои отрицательные черты. Когда всё — информация, знания, культура — даётся тебе без всякого труда, в два-три, ну, в пять кликов, возникает ощущение лёгкости бытия — всё в жизни просто! Да и трудно было бы ожидать чего-то иного от совсем юного человека, у которого нет жизненного опыта и твёрдых принципов…

Каждый четвёртый американский старшеклассник не получает водительские права к окончанию школы, что ещё два-три десятка лет назад казалось нонсенсом.

Согласитесь, язык не повернётся назвать взрослым человека, которому свойственны инфантилизм, незнание практической стороны жизни, отсутствие опыта в принятии самостоятельных решений, нехватка социализации и вдобавок ничем не мотивированное ощущение лёгкости бытия.

Мир усложняется, учёба удлиняется

Ложное взросление, когда молодые кажутся себе взрослыми с подросткового возраста, но на самом деле входят в самостоятельную жизнь не в 17–18 лет или хотя бы в 22–23, как это происходило с несколькими предыдущими поколениями в минувшем веке, а позже, — это явление характерно не только для России.

Так, в Великобритании, по данным Национальной статистической службы, 26 процентов молодых граждан продолжают жить в отчем доме до 34-летнего возраста. Тем временем в США страховые компании — эти монстры, наводящие ужас на миллионы американцев, — милостиво разрешают детям до 26-летнего возраста пользоваться родительской медицинской страховкой. Каждый четвёртый американский старшеклассник не получает водительские права к окончанию школы, что ещё два-три десятка лет назад казалось нонсенсом, поскольку права (license) в этой стране — самое распространённое удостоверение личности; да и вообще, куда в Соединённых Штатах без машины?!

…Как относиться ко всему этому? Некоторые специалисты считают такое положение естественным: чем благополучнее и более развито общество, тем позднее молодёжь достигает абсолютной независимости и самостоятельности. Дескать, мир становится всё сложнее, и учиться приходится дольше. И никакой трагедии в этом нет, особенно если учесть, что продолжительность жизни неуклонно растёт и пожилые поздно уходят на заслуженный отдых.