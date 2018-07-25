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«Главное, чтобы расчет был правильный»: браки по любви уходят в прошлое?
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«Главное, чтобы расчет был правильный»: браки по любви уходят в прошлое? 

РИА Новости 1 час назад
Пьер Кюри и Мария Склодовская, которые поженились в июле 1895 года, основали целую династию ученых, на счету которых не одно открытие и не одна элитная научная премия. Их союз называют классическим примером брака по расчету, основанного на фанатичной преданности научной работе. Но можно ли действительно считать этот случай исключительным?
Социологи считают, что по меньшей мере 10 процентов браков заключаются по договоренности. Психологи рекомендуют вспомнить цитату из блистательного советского фильма «Самая обаятельная и привлекательная»: «Любовь по расчету — это очень даже неплохо. Главное, чтобы расчет был правильный». Но все же большинство современных пар принимают решение о свадьбе, руководствуясь чувствами. Как сделать такой союз еще более крепким? Пытаемся разобраться в эфире радио Sputnik вместе с психологом Аленой Никольской и генеральным директором ивент-агентства «Марианна» Марианной Поповой-Ивановой.
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