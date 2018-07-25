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Вагонники выберут победителя на конкурсе
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Вагонники выберут победителя на конкурсе 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Для нашего молодого предприятия большая честь принимать финалистов этого конкурса», — сказал генеральный директор завода Иван Иванов.
В Каширу приехали 24 победителя первого этапа конкурса, который проходил в апреле на площадке «Уралвагонзавода». Они представляют ОАО «РЖД», Первую грузовую компанию, «Северсталь», Стойленский ГОК, Железные дороги Якутии и другие предприятия железнодорожного транспорта общего и не общего пользования.
«Часть пути к славе вы уже прошли, — сказал, открывая конкурс, президент Национального Союза железнодорожников Юрий Бусыгин. — Победитель будет защищать «цвета» России на международном конкурсе «Выбор пути». Такие конкурсы помогают поднять престиж рабочих профессий, и проводить их стало уже хорошей традицией».
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