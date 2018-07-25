Рабство, онкология и потеря ног: 5 непростых историй женщин, живущих в тюменском социальном центре

Жизнь наших героинь похожа больше на сюжет каких-нибудь триллеров. Самое страшное у них позади. Теперь им нужна наша с вами помощь

В Тюмени есть дом, где живут люди, которых по документам не существует. Вот так бывает: прожил человек несколько десятков лет, а потом при каких-то странных обстоятельствах у него отобрали паспорт, свидетельство о рождении — и всё. Теперь свое существование нужно доказывать, искать свидетелей… Судьбы женщин с непростой судьбой — читайте и смотрите в нашем репортаже из центра «Милосердие». Все истории записаны со слов героинь.

Дети мужа выгнали на улицу

Галина Николаевна Казанцева, 52 года

Галина Казанцева жила самой обычной жизнью. Семья, квартира на улице Беляева… Через 20 лет совместной жизни супруг умер, после чего в её жизни началась череда несчастий. От чего именно скончался муж — Галина Николаевна уже и не помнит. Или просто не хочет говорить. Говорит, что тяжело переживала утрату любимого, но спустя несколько лет нашла утешение в другом. Правда, и этот союз продлился недолго. Мужчина тоже вскоре скончался. Из квартиры первого мужа Галину Николаевну выгнали дети. Она им неродная мать, вот и выпроводили. Паспорт женщина потеряла уже давно, на новый денег не было совсем. Добродушная соседка, которая дружила с Галиной Николаевной, подсказала, что искать помощи нужно в социальном центре. И вот уже третий год Галина Казанцева живет в «Милосердии». Здесь ей нравится, но она хочет восстановить документы, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Мошенники увезли в другую область и кинули на деньги

Людмила Пионтик, 56 лет Людмила Пионтик попалась на уловку мошенников-гастролеров, которые приезжают в районы, ищут выпивших людей, а затем предлагают им работу и деньги. Казалось бы, люди хотят помочь заработать. Но на деле всё оказалось иначе. В тот день, по словам Людмилы, она была пьяна. О работе договоривался её приятель. Уже в автобусе она поняла, что их везут за пределы области, хотя изначально обещали, что они будут трудиться в 50 километрах от города. В результате под утро они оказались в Челябинской области. Пробыли там Людмила и ее приятель долго. Потом им удалось сбежать.

— Помню, стою на перроне и слышу, как объявляют поезд, идущий в сторону Тюмени. И так грустно стало, аж слезы потекли… На поездку денег не было, мошенники не заплатили нам ни рубля. Тогда мы пошли пешком по трассе в сторону родного города. Попутки, конечно, останавливались, но водители соглашались взять только кого-то одного из нас. Но мы же не оставим друг друга в беде! Так и пришли в Тюмень пешком за несколько суток, — вспоминает Людмила.

Приятель, по словам женщины, недавно умер. Сама она скиталась по разным социальным центрам. Сейчас живет в тюменском «Милосердии» и пытается трудоустроиться. Зарабатывать на жизнь ей мешают пять судимостей. Хотя, говорит Людмила, она работы не боится и готова даже мести улицы.

«Цыгане взяли меня в рабство»

Вера Петрушенко, 71 год Вера Петрушенко — жительница Свердловской области. Она 15 лет прожила в рабстве у цыган, поселившихся рядом с её домом. По словам женщины, сначала она работала в интернате, а потом согласилась на небольшую подработку у новых соседей. Ничем криминальным Вера не занималась, в её обязанности входило только следить за домом. Но после такого сотрудничества женщина и сама не поняла, как у нее отняли паспорт. Отказаться от работы, уйти или заявить в полицию было невозможно. Каждый её шаг контролировался. За 15 лет такой жизни женщина лишь однажды увидела свой паспорт — когда случайно нашла его во время уборки у «хозяев». В тот день, говорит Вера Петругшенко, она и пустилась в бега. Но уже на вокзале её нашли и вернули в дом. Спустя какое-то время к соседям ворвался ОМОН. Всех положили на пол, а потом увезли в отделение полиции. В числе задержанных была и наша героиня.

— Я не хотела ехать, но меня все равно посадили в полицейскую машину. Там я увидела хозяина, который прошел мимо меня, будто и не видел меня никогда. Что с ними пото было — я не знаю. Но меня вывели на улицу и сказали бежать. В спину направили пистолет и сказали не оборачиваться. Я не помню, как бежала, но мне удалось проскользнуть сквозь маленькую щель в заборе, — вспоминает женщина.

После этого случая Вера Павловна попала в социальный центр в Исетском районе, где упала со второго этажа и повредила ногу. А потом ей удалось убедить соцработников перенаправить её в Тюмень. Сейчас женщина восстанавливает документов, судьба которых ей так и неизвестна.

Онкобольная, которая не захотела быть обузой для детей

Татьяна Николаенко , 57 лет Проблемы с жильем у Татьяны Николаенко начались давно. Она жила в Омутинке, а потом её мать продала дом и уехала к сыновьям, оставив дочь без крыши над головой. Татьяна Викторовна не стала отчаиваться, продолжила работать и даже нашла себе другое жилье. Позже её дети подросли и разъехались — кто в Первоуральск, кто в Тюмень. Через какое-то время начались проблемы со здоровьем: сильные головные боли, одышка. Причиной этим недугам оказался рак щитовидной железы. Недавно она успешно перенесла операцию. Теперь ей нужно дорогостоящее лекарство для дальнейшей борьбы с онкологией. Просить денег у детей, говорит Татьяна Викторовна, она не может — понимает, что у них нет возможности помочь, а с кем-то она и вовсе теперь редко общается. На вопрос, почему она живет в центре «Милосердие», тюменка отвечает коротко: «Не хочу быть обузой для детей».

Потеряла ноги на трассе

Елена Краснова , о возрасте предпочитает не говорить

Елена Краснова до того, как потерять ноги, торговала ягодами и елками на трассе. В последний раз женщина вышла на работу зимой накануне Нового года. Её оставили торговать хвойными деревьями на обочине, но спустя несколько часов не забрали. В итоге ей пришлось добираться до дома пешком. Но на даче, куда она дошла, было очень холодно. Тогда она попросилась к соседям. Те её приютили, расстелили постель, уложили спать. Ноги от холода сильно потрескались, а затем стали кровоточить. Знакомые позвонили в скорую, но врачи приехали лишь после третьего звонка — у Елены не было документов и медицинского полиса. В больнице ей сказали, что обморожение очень сильное, и она лишится ног.

Несмотря на это, женщина не отчаивается. И говорит, что не собирается долго жить в социальном центре. Сейчас Елене нужно восстановить утерянные документы. После этого ей должны дать квартиру за снесенный в Боровском дом, который некоторое время назад признали аварийным. В планах у тюменки также сделать протезы и вернуться к нормальной жизни.

Как рассказали в центре «Милосердие», при восстановлении документов возникает много сложностей. Людям приходится годами доказывать свое существование. Для того, чтобы сделать новый паспорт, например, нашим героям приходится искать людей, которые могут выступить свидетелями, то есть подтвердить, что такой человек действительно когда-то здесь жил, работал, общался с соседями и так далее. Поэтому если вы узнали кого-то из этих людей, свяжитесь с центром. Также вы можете помочь учреждению и любым другим способом.

ЦРСП ТО «Милосердие» находится по адресу: Тюмень, улица Коммунистическая, 70. Телефон: 8 (3452) 62-65-65.