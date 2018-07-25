Ещё
В Твери пройдёт «Большой летний книгообмен»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Твери пройдёт «Большой летний книгообмен» 

tvernews.ru 1 час назад
29 июля в Твери в Книжном шатре библиотеки имени Горького состоится «Большой летний книгообмен». Вы сможете не только принести уже прочитанные издания и обменять на понравившиеся, но и поговорить о своих любимых книгах.
В программе:
встреча с редактором издательства «Русский путь» (Москва), библиофилом, создателем букинистического магазина «Что делать?» Михаилом Архиреевым
разговоры о книгах
книгообмен
настольные игры.
Михаил Архиреев занимается книгой уже более 10 лет, он расскажет много интересного о книгах и книжном рынке и покажет любопытные издания из своей коллекции. Он также приглашает поделиться своими книжными впечатлениями, почитать отрывки из любимых произведений, поговорить о литературе.
tvernews.ru: последние новости
В Тверской области алабай напал на 4-летнюю девочку, ребенок получил тяжелейшие травмы В Тверской области родители сами вынуждены ремонтировать детский сад Житель Твери сделал аэропанораму Спасо-Преображенского собора
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самой красивой девочкой в мире10
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу149
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья12
«Чудо в перьях»17
На что способен обычный картофель3
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:18
Лучшие упражнения для поднятия вашей груди
Красота
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение