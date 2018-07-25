В Твери пройдёт «Большой летний книгообмен»

29 июля в Твери в Книжном шатре библиотеки имени Горького состоится «Большой летний книгообмен». Вы сможете не только принести уже прочитанные издания и обменять на понравившиеся, но и поговорить о своих любимых книгах.

В программе:

встреча с редактором издательства «Русский путь» (Москва), библиофилом, создателем букинистического магазина «Что делать?» Михаилом Архиреевым

разговоры о книгах

книгообмен

настольные игры.

Михаил Архиреев занимается книгой уже более 10 лет, он расскажет много интересного о книгах и книжном рынке и покажет любопытные издания из своей коллекции. Он также приглашает поделиться своими книжными впечатлениями, почитать отрывки из любимых произведений, поговорить о литературе.