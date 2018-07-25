Экс-жена бывшего священника и участника «Дома-2» обвинила его возлюбленную в воровстве

Вальтере Соломенцев не раз становился героем телепередач. Этой зимой стало известно, что его бывшая жена ждет третьего ребенка. Однако мужчина усомнился в том, что он является отцом малыша и потребовал ДНК-тест. Бывший участник «Дома-2» был уверен, что супруга ему изменяла, так как ранее она, по его словам, была девушкой по вызову. Все же экспертиза доказала, что Вальтер является отцом всех троих детей Галины Соломенцевой.

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«Обращаюсь к тебе у себя на странице: прекрати выставлять в Сети мои фотографии, которые ты украла из компьютера моего мужа. Я уверена в том, что сам он тебе их не давал», — написала Галина. Она отметила, что имеет право подать в суд, так как были использованы снимки из личного архива. Поклонники поддержали бывшую супругу Соломенцева. Они считают, что Олесе не стоит так обращаться с человеком, который находится в больнице, и выставлять чужие снимки напоказ. Напомним, Вальтер развелся с женой в прошлом году. Галина была раздосадована случившимся, так как их брак был венчанным. Она также считает, что новая избранница бывшего мужа принесла ей много боли и оклеветала в одной из передач. Однако женщина еще надеется, что Соломенцев одумается и вернется в семью.