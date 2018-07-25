Медицина будущего: клиника, работающая на блокчейне

Городские поликлиники уже давно стали убежищем пенсионеров, которые не знают, чем себя занять, кроме как сидеть в очередях, обсуждать друг с другом «загнивающий Запад» и отвлекать врачей симптомами старости. Последние же все больше теряют заинтересованность в лечении из-за низкой мотивации и недовольств пациентов. Из-за этих и многих других факторов даже не хочется посещать городские больницы — пьешь парацетамол, молишься и спать ложишься с надеждой на исцеление. Однако существует достаточное количество клиник, заинтересованных в скорейшем выздоровлении своих пациентов. Одной из таких является «Открытая клиника», имеющая ряд преимуществ, которые даже здорового человека заинтересуют.

Запись через приложение

Звонить в регистратуру уже нет сил, а приходить и стоять в очередях — ты или с ума сойдешь, пропуская всех подряд, или подцепишь новую болезнь. Да и просто бывает некогда. Но время не стоит на месте, технологии давно уже просочились и в сферы медицинского обслуживания. Panacea — удобное приложение на твой смартфон, так сказать персональный помощник в лечении. В любое время дня и ночи ты можешь записаться к интересующему тебя врачу тогда, когда тебе удобно, и при этом получить скидку в 500 руб. Через Panacea ты получишь доступ к своей медкарте и анализам, сможешь узнать план своего лечения и увидеть полный каталог услуг медклиники. Записался, оплатил, пришел, вылечился, ушел. Удобство и комфорт.

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Умный контракт

Мы живем в будущем, где технология блокчейн все больше проникает в повседневную жизнь. И речь идет не о биткоинах, а о Smart contract — алгоритме для децентрализованного договора между пациентом и клиникой. Проще говоря, у человека, допустим, болит голова. Он приходит в клинику, заключает договор, закидывает в систему сумму на лечение головной боли. После прохождения лечения пациент может не решить свою проблему — тогда он заявляет об этом в приложении Panacea. Робот оценивает процесс лечения на основе своих алгоритмов, и, если не все было соблюдено, клиенту возвращают деньги. Кстати, алгоритмы смарт-контракта для «Открытой клиники» разработаны на основе стандартов Министерства здравоохранения и Гарвардской медицинской школы. Такая система полезна не только пациенту (ведь это гарант качества лечения), но и является отличной мотивацией для врачей.

Мотивация врачей

Клятва Гиппократа не всегда является стимулом для медицинских специалистов, а оклад врача не гарантирует заинтересованность в скорейшем выздоровлении. «Открытая клиника» разработала собственную систему мотивации, которая основывается на премии. В нее входят количество пациентов, выписанных с улучшениями, выполнение медицинских стандартов диагностики и лечения, клиенты, пришедшие по рекомендации, ну и результат профессионального тестирования. Таким образом, каждый специалист «Открытой клиники» заинтересован не только в скорейшем выздоровлении пациента, но и в профессиональном росте, развитии своих навыков и в оперативности лечения. Узнать больше о мотивации врачей →

Рейтинг врачей

Ежемесячно происходит анализ работы сотрудников медклиники, где учитываются их продуктивность и профессиональные навыки. Ты можешь посмотреть их рейтинг, который состоит из процентного соотношения по трем параметрам: удовлетворенность результатом лечения, выполнение стандартов лечения и выполнение стандартов сервиса. Благодаря такому рейтингу ты всегда сможешь выбрать для себя лучшего врача. Ознакомиться с рейтингом врачей →